NEJRYCHLEJŠÍ KOLO v Ázerbájdžánu zajel Verstappen, bod navíc ale nedostane

Důvodem je to, že kvůli defektu byl klasifikován až na 18. místě. Aby si mohl připsat bod navíc, musel by skončit do 10. místa. Velmi dobře mu dnes sekundoval jeho mexický týmový kolega, jenž zaostal jen o 206 tisícin sekundy.

Za třetím Lewisem Hamilton skončil překvapivě vysoko Sebastian Vettel, za ním se seřadilo duo AlphyTauri v pořadí Juki Cunoda a Pierre Gasly. V první desítce skončily rovněž obě Alfy Romeo.

Nejrychlejší kola GP Ázerbájdžánu 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images