GP AUSTRÁLIE: Trojí přerušení, zmatky přes míru a nakonec premiérové vítězství Verstappena

Slunečné počasí nad Melbourne slibovalo zajímavou podívanou, ale nikdo asi netušil, co během následujících dvou a půl hodiny na diváky nejen v ochozech čeká. Do třetího závodu letošní sezóny nasadili piloti na startu všechny specifikace Pirelli v rozmezí C2 - C4: piloti Alpine a Alfy Romeo vsadili na nejměkčí směs, naopak De Vries, Sargeant a Pérez zvolili tvrdé pneumatiky - zbytek volil středně tvrdé žluté. Pérez a Bottas do závodu vyrazili z boxové uličky.

Na startu překvapil Verstappena Russell a ve třetí zatáčce se pod něj na hranici pravidel natlačil Hamilton. O chvíli později už do kačírku zamířil Leclerc - Stroll mu zezadu najel levou přední pneumatikou do pravé zadní a Monačan neměl sebemenší šanci. Na trať putoval safety car a čtveřice Ocon, Pérez, Sargeant a Zhou využila situace k přezutí na tvrdé pneu.

Od 4. kola se opět závodilo, ale nikoli nadlouho. Opět zatáčka 3 a tentokrát solidne postavený Albon nezvládl svůj williams - následoval skluz, náraz na bariéru a smršť štěrku, kterou se štěstím projel Hülkenberg. Tentokrát se SC na trati příliš neohřál - vedení závodu vyvěsilo v 7:15 (uváděn bude náš čas) červenou vlajku a pustilo se čištění trati. Rozladěni mohli být Russell a Sainz jr., protože ještě před přerušením závodu zajeli do boxů k výměně kol, stejně jako Magnussen. Restart v 7:33 absolvovalo závodní pole ve složení Hamilton, Verstappen, Alonso, Stroll, Gasly, Hülkenberg, Russell, Cunoda, Norris, Piastri, Sainz, De Vries, Ocon, Pérez, Zhou, Bottas, Sargeant a Magnussen. Všichni nazuli tvrdé pneu, jenom De Vries a Sargeant zvolili žlutě označené.

Restart proběhl v 10. kole a pouhé dva okruhy stačily Verstappenovi, aby si v úseku zatáček 10 a 11 vychutnal Hamiltona. Postupně jeho náskok narůstal až na 10 vteřin, nerozhodilo ho ani menší zaváhání ve 47. kole, kdy nedobrzdil do zatáčky 15 a pokosil něco melbournského pažitu. Reagoval dalším ze série nejrychlejších kol. Jakkoli se zdálo, že závod spěje ke klidnému konci, rozčísl ho Kevin Magnussen. V Brabhamově zatáčce v 54. kole narazil pravým zadním kolem do bariéry a vzduchem se rozletěly trosky pneumatiky, jentakak že netrefily v závěsu jedoucího Zhoua. Dán sice odstavil svůj Haas do relativně bezpečné zóny v oblasti zatáčky 4, ale na trati zůstaly zbytky roztrhaného pláště a prakticky celý běhoun, na což si stěžoval především Hamilton. Vedení závodu po krátkém avizování SC sáhlo už podruhé pro červenou vlajku a začalo se horečně debatovat, co dál.

Nakonec po průjezdu 56. kolem za SC měl následovat už druhý restart z pevných pozic: Verstappen - Hamilton - Alonso - Sainz - Gasly - Stroll - Pérez - Norris - Hülkenberg - Ocon - Piastri - Zhou - Cunoda - Bottas - Sargeant - de Vries. Došlo k němu v 8:56 a vidina lepšího umístění znamenala ovšem téměř apokalypsu. V první zatáčce zachytil Sainz jr. stejným způsobem jako v prvním kole o dvě zatáčky dál Stroll a Leclerc za pravé zadní kolo Alonsa. Španěl se roztočil, ale pokračoval dál. Pérez se do prvního oblouku nevešel a propadl se dozadu, za Brabhamovou zatáčkou přimáčkl Gasly na zeď Ocona, Sargeant ještě před první zatáčkou najel do zádě de Vriese a v T3 nedokázal svůj vůz ubrzdit Stroll. Potřetí zavlála červená vlajka a v depu se seřadili takto: Verstappen - Hamilton - Sainz - Hülkenberg - Cunoda - Norris - Piastri - Zhou - Bottas - Pérez - Alonso - Stroll. Celá tato eskapáda od restartu po vyvěšení vlajky trvala 38 vteřin.

Konečně bylo rozhodnuto - a zkuste v tom najít logiku, že závod bude opět restartován v 9:33, piloti s ohledem na absolvovaný počet kol odjedou poslední za SC a v pořadí, jaké bylo před druhým restartem. Sainz byl potrestán pěti vteřinami za způsobenou kolizi, ačkoliv šlo o manévr prakticky shodný s tím, jenž Strollovi prošel bez trestu. Marně Španěl ještě před posledním kolem argumentoval, že se ničeho nedopustil.

Mezi těmito událostmi se také závodilo. Russell se po poněkud nešťastném pit-stopu dokázal probojovat před Gaslyho (13. kolo), ale v závěru 17. okruhu začal jeho motor hořet. George dojel k výjezdu z boxů a chvíli panoval režim virtuálního SC. Dalším ostře sledovaným pilotem byl Pérez. Mexičan měl na hlavě něco másla za chování při jízdě za SC před prvním restartem - před zatáčkou 4 téměř zastavil a zkomplikoval tím situaci trojici Zhou, Bottas, Magnussen jedoucím za ním. Pak se Checo prezentoval i závodním výkonem - postupně si podával soupeře v pořadí Magnussen (15.), Zhou (16.), Ocon (20.), Piastri (21), Cunoda (23.) a konečně Norris (43.) a Hülkenberg (45.). Svou pozici vyšperkoval v závěru nejrychlejším kolem.

Rozhořčený může být Sainz jr.: také on předvedl bojovný výkon. Podobně jako Russell musel po prvním SC dotahovat pole z 11. pozice a činil tak zdatně: ustoupit mu museli Norris (11.), Cunoda (12.), Hülkenberg (14.), Stroll (15.) a konečně Gasly (25.), jenž byl nejtvrdším oříškem a dlouho se Španěla ještě dokázal držet na dosah DRS, ale na předjetí neměl. Co to ale bylo jedinému zástupci Ferrari platné, když jeho úsilí zhatila zmíněná penalizace.

Sympatický výkon podávali piloti Alpine a nebýt Gaslyho seppuku v předposledním kole, mohl z toho být slušný bodový zisk. Takhle se mohl radovat veterán Hülkenberg, jenž sice přišel po solidním souboji o pozici ve prospěch Norrise v důsledku zaváhání v zatáčce Stewart, ale nakonec vše dopadlo lépe, než se mohlo zdát. Také Cunoda, avizující potíže s pohonnou jednotkou, konečně vydobyl pro AlphaTauri premiérový bod. K těm také přišli piloti McLarenu, ale upřímně u Piastriho to byl opravdu dar z nebes.

Verstappen se poněkud utrhl od svého týmového kolegy a jistě ho hřeje skutečnost, že mohl do svého závodního deníčku vetknout i vavřín z Austrálie - Melbourne na seznamu jeho triumfů dosud chybělo. Stejně tak Red Bull se na australském kontinentu radoval poprvé od 17. března 2013, kdy vítězně projel cílovou čarou Sebastian Vettel.

GP Austrálie (Albert Park) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 2:32.38,371 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 0,179 3. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 15 + 0,769 4. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 12 + 3,082 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 10 + 3,320 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 8 + 3,701 7. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 6 + 4,939 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 4 + 5,382 9. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 2 + 5,713 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1 + 6,052 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 6,513 12. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 6,594 13. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team kolize 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team kolize 15. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri kolize 16. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing kolize 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team nehoda 18. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team motor 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing nehoda 20. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari kolize Nejrychlejší kolo: 11 Sergio PÉREZ Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:20,235

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ