GP MONAKA: Verstappen využil Leclercových potíží, čest Ferrari zachránil Sainz

Fanoušci Ferrari a stáj sama nejspíš také mohli vyvěsit ještě před startem vlajky na tři čtvrti žerdi. Přes optimistická prohlášení, že převodovka ve voze Charlese Leclerca po havárii v kvalifikaci je v pořádku byl opak pravdou. Monačan po nájezdu na startovní rošt ohlásil její špatnou funkci a mohl svůj vůz odstavit do garáže. Jeho místo v čele startovního pole zůstalo prázdné.

Nad Monte Carlem panovalo slunečné počasí - teplota dostoupila 21°C, trať byla dvojnásobně horká, vlhkost vzduchu 61 % a svěží vítr o síle 5,7 km/h - za těchto podmínek se seřadilo na startu devatenáct vozů. Více než polovina odstartovala na červeně označené směsi, Ricciardo, Räikkönen, Russell, Alonso a Latifi zvolili středně tvrdou, dvojice Stroll a Cunoda se rozhodli pro nejtvrdší směs (stupnice tvrdosti pneumatik C3-C5).

Na startu Verstappen nasměroval svůj Red Bull čumákem napříč a tuto výhodu dokázal plně využít, protože ještě před Ste. Dévote zavřel stopu Bottasovi a ujal se vedení. Kupodivu nedošlo k žádné šťouchanici ani další ujmě na komponentech vozů, takže první desítka se seřadila následovně: Verstappen, Bottas, Sainz, Norris, Gasly, Hamilton, Vettel, Pérez, Giovinazzi a Ocon.

Monacký závod bývá označován za ukázku mistrné strategie, trpělivosti a značnou nudu. Skutečně jedinými zaznamenáníhodnými "výkony" byla varování v podobě černobílé vlajky pro Mazepina (14. kolo) a Norrise (17. kolo) za nerespektování traťových limitů v šikaně na nábřeží. Odstupy prvních tří pilotů lehce oscilovaly od dvou do tří vteřin, ale nikdy tuto hodnotu nepřesáhly. Jediným rušivým momentem byl v 18. kole Strollův let plavmo přes obrubník zatáčky 16, ale kromě minimální časové ztráty neznamenal jiné postižení.

Ve 30. kole zamířil do boxů Hamilton, o kolo později Bottas a tyto dvě zastávky jen podtrhly nepovedený den Mercedesu. Jak vyplynulo z následné komunikace, Lewis záměrně šetřil pneumatiky a byl proto časným pit-stopem zaskočen, nakonec na něj i doplatil. Bottas zastavil u mechaniků a zpočátku se zdálo, že ho opět postihne drobné zdržení v podobě potíží s pravým předním kolem. Jenže když mechanici vyměnili pneumatickou pistoli a stále se nic nedělo, bylo zřejmě, že Valtteri je ve velkém průšvihu. Detailní pohled jenom potvrdil, že centrální matice se "kousla" v závitu a snaha ji povolit vedla k obroušení, takže nebylo v silách pit-crew ji jakkoli uvolnit. Gasly stavěl ve stejném kole jako Bottas, ale zvládl se dostat před Hamiltona, ovšem oběma vypálil rybník Vettel, jehož mechanici odbavili natolik dobře, že s přičtenou rezervou vyjel z boxů bok po boku s Gaslym a na konci Beaurivage ho dokázal zdolat. Hamilton pak ještě několik kol řešil s týmem důvod, proč musel do boxů tak brzo - a to ještě netušil, že si zdaleka nehltnul posledního hořkého doušku.

Sainz po výměně (33. kolo) mírně doplatil na fakt, že vyjel na trať za opozdilcem Russellem. Verstappen (34. kolo) se však po výměně vrátil před Španěla a Hamiltonovy obavy se naplnily, když do čela postoupivší Pérez stavěl ve 36. kole a posunul se na čtvrté místo. V čele teď jel Verstappen s náskokem 6 vteřin na Sainze jr. a dalších čtyř na Norrise. Carlos se sice snažil trochu Holanďana pozlobil a během čtyř kol stáhl rozdíl na polovinu, ale pak do hry vstoupilo předjíždění pilotů o kolo, Maxův náskok postupně narůstal a nakonec se Sainz jr. nejspíš rozumně soustředil na kontrolu své pozice, aby vedle jedné těžké rány ještě nezazdil ambice Ferrari nějakou fyzickou peckou do svodidel.

Pérez dostal v 62. kole od týmu informaci, že si Norris stěžuje na ovladatelnost svého vozu, přiložil pod kotel a v 66. kole už byl za zádí McLarenu v barvách Gulf. Přestože několik kol útočil, potom zase poněkud ustoupil do pozadí a chystal se na závěrečný finiš, na stupně vítězů nedospěl. Podobně na tom byl i Lewis Hamilton, jehož naháněná Pierre Gaslyho skončila v 68. kole, kdy si obhájce titulu zajel pro červeně označené pneumatiky a na nich dokázal s drtivou převahou zajet nejrychlejší kolo a současně nový rekord trati. Byla to však pouze slabá náplast.

Kvalitně si vedl tým Aston Martin - Vettel potvrdil, že zkušeností má na rozdávání a dokázal s rozvahou svou pozici uhájit. Stroll vsadil na dlouhý stint na tvrdé směsi, měnil pneumatiky jako předposlední v 59. kole a i přes chvilkové obavy, zda nepřejel čáru u výjezdu z boxů udržel solidní osmé místo.

Gaslyho kolega Cunoda vyzkoušel ještě delší pobyt na trati - v 66. kole jako poslední zamířil do boxů, ale podobně jako u Strolla už jízda na nejměkčí směsi neměla efekt - snad jen že se mohl na chvíli pyšnit nejrychlejším kolem a rekordem trati, než přišel ke slovu zmíněný drtivý útok Hamiltona.

Souboj se strhl o poslední body - Giovinazzi stavěl dříve (34. kolo) a díky tomu se před něj dostal Ocon. Ital ho však dotáhl a prakticky od 38. kola zkoušel na modrou Alpine různé triky, málokdy byl odstup těchto dvou vozů větší než jedna vteřina, ale specifická povaha monacké trati nakonec jeho naděje zhatila. Do hry také často vstupovali piloti na špici, kterým tato sestava posléze doplněná o Räikkönena a Ricciarda, musela dělat místo. Ricciardo si své stížnosti z kvalifikace, kdy nemohl uvěřit o vteřinu horšímu výkonu oproti Norrisovi, musel připomenout v 52. kole, kdy ho týmový kolega předjel o celé kolo.

Do čela průběžné klasifikace se tak o čtyři body posunul Max Verstappen, jehož Red Bull v Monte Carlu odmávla držitelka 23 Grand Slamů Serena Williams, a vydrží tu minimálně dva týdny, než se F1 představí na dalším městském okruhu na evropsko-asijském pomezí v Baku.

GP Monaka (Circuit de Monaco) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 25 1:38:56,820 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 18 + 8,968 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 15 + 19,427 4. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 12 + 20,490 5. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 10 + 52,591 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 8 + 53,896 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 7 + 1:08,231 8. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 4 + 1 kolo 9. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 2 + 1 kolo 10. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1 + 1 kolo 11. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1 kolo 13. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team + 1 kolo 14. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 15. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 17. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 3 kola 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 3 kola DNF 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team kolo 20. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari hnací hřídel Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W12

Mercedes M12 1:12,909

