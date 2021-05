Monacké odpoledne přineslo double Ferrari

Hned na začátku druhého tréninku se do čela dostaly oba Red Bully, třetí příčka patřila Leclercovi, který dopoledne odjel jen 4 měřená kola, poté jej zastavila převodovka. Chyby se dopustil Hamilton, který po sjezdu z tunelu netrefil šikanu a musel ji projet rovně.

Přesto se Brit brzy dostal do vedení - s náskokem dvou desetin před Verstappenem, následovali Bottas a Pérez. Pozice třetího nejrychlejšího týmu patřila Ferrari. V první desítce se průběžně pohybovaly také obě Alfy a Gasly. Mezitím se zaskvěl Sainz, který zajel na nejtvrdších pneumatikách druhý nejrychlejší čas. Španěl tak potvrzoval předpoklady, podle kterých mělo být Ferrari v pomalých monackých zatáčkách silné.

Schumacher pulled into the slip road next to the Nouvelle Chicane