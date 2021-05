PROHLÁŠENÍ po závodě: Vyčerpaný, ale spokojený Hamilton a rozladěný Verstappen

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Řeknu vám, že to byl pořádně těžký závod. Fyzicky a duševně to vše udržet... Na dráze foukalo, takže to bylo jednoduché udělat chybu. Nepodařilo se mi odstartovat tak dobře jako Valtterimu, pak jsem ztratil při restartu, což nebylo příjemné. Přirozeně jsem s tím nebyl spokojený.

Musel jsem ze sebe opravdu dostat všechno. Myslím, že Max v určitou chvíli udělal chybu, což bylo skvělé a já jsem věděl, že to bude kolo, kdy mu budu v posledním sektoru co nejblíže. Pak jsem musel co nejdříve předjet Valtteriho, než se opotřebovaly pneumatiky - a to se mi povedlo v zatáčce č. 1. Bylo to na hraně, šlo ale o výtečný závod!

LEWIS: "That was such a tough race physically and mentally. I didn't get a good start and also lost out at the restart but it was a great result in the end.



"Today wasn't all perfect and we need to get ready now for the quick turnaround for Spain"#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/sMtMZmDsJY — Formula 1 (@F1) May 2, 2021

Valtteri Bottas, 3. místo

Nevím, proč jsem v prvním stintu neměl rychlost. V tom druhém jsme měli pro změnu potíže s čidlem u výfuku, takže jsem se před Maxe zpět nedostal. Nevím, proč byl vůz podstatně lepší ke konci s menším množstvím paliva, kdy jsem byl nejrychlejší na trati.

Toto Wolff, šéf týmu

Lewis jel skvěle a celý závod si kontroloval. V jeho hlase bylo slyšet, jak moc na to tlačí. Neuvěřitelná jízda. Valtteri měl na začátku velmi dobrou rychlost a bylo vidět, že mu Lewis nestačí. Opravdu skvělá rychlost. Ale pak jej Lewis předjel a ujel. Problém se senzorem byl smolný, jinak Valtteri dojel Maxe a ztráta se ustálila na 1,5 nebo 1,6 sek. Ale potom ke konci na tom byl lépe. My nemohli obejít ten špatný senzor a motor se dostal do ochranného módu a to ho stálo pět sekund. Myslím, že by Maxe jinak mohl předjet, jenže jsme jej zklamali s technikou. Jel skvěle. V celém týmu vládne pěkné napětí a nadšení ze souboje.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

No, bylo to slušné. Měl jsem dobrý restart a potom jsem se samozřejmě snažil zatlačit na Valtteriho. Ale myslím si, že nám nakonec dnes celkově chyběla rychlost, takže Lewis se dostal zase před nás a po zastávce bylo zahřátí těchto pneumatik nesmírně těžké. Ale tady nám trošku v porovnání s Mercedesem chyběla rychlost.

MAX: I tried to put the pressure on Valtteri, but in the end I think we just lacked a little bit of pace out there today#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/q0VqJ06rBm — Formula 1 (@F1) May 2, 2021

Sergio Pérez, 4. místo

Byl to chaotický závod. Myslel jsem si, že je Lando mimo traťový limit a proto jsem o pozici nebojoval dost tvrdě. Myslel jsem, že mi místo vrátí zpět. To jsem zkrátka špatně odhadl. Trvalo mi pár kol, než jsem se před Landa dostal a tak mi ti na čele trošku ujeli a bylo v tomto směru po závodě. V autě se stále necítím úplně pohodlně, i když dnes už jsem byl spokojenější. S vozem se pomalu sžívám a pozvolna nacházím správný rytmus, ale před Barcelonou je třeba udělat ještě hodně práce.

Christian Horner, šéf týmu

Po dnešku vidíme, že tento ročník bude maraton, ne sprint. Je to těsné a bude to o malých rozdílech. Max jel na maximum, sebral Mercedesu druhé místo, je to mezi ním a Lewisem hodně těsné. Je frustrující, že mu bylo smazáno nejrychlejší kolo kvůli traťovým limitům a myslím, že souhlasíme s tím, že by měly být během víkendu konzistentní. Podobně Sergio kvůli nim také ztratil, když ho předjel McLaren, ale jakmile to místo dostal zpět, byla jeho rychlost dobrá, takže se tam pomalu, ale jistě dostává. V čistém vzduchu jeho rychlost byla vyrovnaná s těmi na čele, takže jsem spokojen s pokroky, které dělá. Celkově to znamená spoustu bodů a mezi Maxem a Lewisem jich je v šampionátu osm. Barcelona bude další mezník a my budeme do té doby makat. Snad tam budeme mít jasnější obrázek silných a slabých stránek všech aut.

MCLAREN

Lando Norris, 5. místo

Sebejistota je rozhodně nesmírně důležitá nejen na trati, ale také v paddocku. Práce s týmem, který odvádí skvělou práci, takže jsem sebejistotu a důvěřuji týmu. Jde to dobře, ale může se to velmi rychle otočit a pokazit, takže musíme dál pracovat a makat. Bylo tam pár hodně dobrých kol, souboje kolo na kolo. Bylo by pěkné dojet před Red Bullem, byli jsme před ním, ale neměli jsme rychlost, abychom se tam i udrželi. Nedokážu odhadnout, jak to dopadne ve Španělsku a jak si povedu, nejsem v tom dobrý.

Nicméně jsem zkrátka spokojený. Byla to dobrá práce celého týmu. Předjel jsem ty, které jsem potřeboval a získali jsme důležité body. Je to maximum, čeho jsme mohli dosáhnout, takže týmu děkuji.

Daniel Ricciardo, 9. místo

Dnes to bylo rozhodně lepší než včera. Zvládl jsem, co jsem si předsevzal a přejdel pár aut, měl pár soubojů a vypustil vztek. Takže je to dobré. Myslím, že bylo pár pozitivních momentů a zajet další závod a tolik kilometr, myslím, že to bude dobrá zpětná vazba týmu. Cítím, že mě pár věcí brzdí co se toho, jak chci, aby se chovalo auto, týče. Když něco zkusím, kousne se. Myslím, že tedy musíme zapracovat na nastavení a také novinkách. Celkově jsem optimistický, děkuji týmu za jejich podporu i práci a už se těším do Španělska.

Andreas Seidl, šéf týmu

Dnes jsme viděli skvělou jízdu. Celý tým odvedl skvělou práci. Lando zajel další úžasný víkend a dojel pátý. Daniel zajel skvělý první stint, získal spoustu pozic, oddálil zastávku v boxech a tím se posunul ještě dál a útočil, až z toho bylo deváté místo. Získal tak dva důležité body pro sebe i tým. Upevnili jsme tak třetí příčku mezi konstruktéry, což je hodně povzbudivé. Důležité je, abychom dál vyvíjeli vůz a podávali silné výkony během dalších závodů, počínaje Barcelonou.

FERRARI

Charles Leclerc, 6. místo

Střední pneumatiky byly pro nás oba velké trápení. Téměř hned se hodně opotřebovávaly a trápili jsme se. Pokud se podíváme na celý víkend, neodvedl jsem jako pilot úplně nejlepší práci. Nedostal jsem z auta maximum, protože jsem byl hodně nekonzistentní. Takže dnes to byla dobrá práce. Z osmého místa nebylo moc víc, co bychom mohli zvládnout, ale pokud se podíváme na víkend, mohl jsem odvést lepší práci.

Carlos Sainz, 11. místo

Neměli jsme dobrý den. I když jsem měl dobrý start, byl závod po boxech náročný. V prvním stintu jsem se cítil dobře a byl za Landem. Potom jsme zkusili ho dostat právě v boxech, přezuli jsme na středně tvrdé a nevyšlo to. Od té doby jsem se trápil až do cíle kvůli opotřebení. Jsem zklamaný, protože jsme měli příležitost získat body. Projdeme to, poučíme se ze strategie a chování pneumatik i auta. A jedeme do Španělska!

Mattia Binotto, šéf týmu

Dnes to není výsledek, který bychom očekávali. Nedokázali jsme těžit z potenciálu, který jsme viděli v kvalifikaci a stálo nás to body. Charles jel solidně, získal pár míst. Carlos měl náročný závod, zvlášť v jeho druhé části. Za pár dní se jede zase, ve Španělsku. Je to náročný okruh, musíme být připraveni do nejmenších detailů, abychom vytěžili z našeho potenciálu maximum.

ALPINE

Esteban Ocon, 7. místo

Jsem šťastný a myslím, že jsme získali maximum. Oba vozy na bodech, to ukazuje pokrok a také to, že jsme měli silný víkend. Všichni v týmu k tomuto pokroku přispěli a boj s Ferrari a McLareny ukazuje, jak jsme auto zlepšili. Užil jsem si ty předjížděcí manévry! Chceme si tuto formu udržet a získat další body. Víme, že příští okruh bude jiný, ale cílem je dál se zlepšovat a udržet si rychlost, těším se na to.

Fernando Alonso, 8. místo

Udělali jsme od Imoly velký pokrok. Myslím, že v Bahrajnu jsem byl opatrnější a v Imole jsem se v autě a za těch podmínek na trati necítil. Takže se domnívám, že to je první závod, kdy jsem z auta dostal maximum. Po kvalifikaci jsme byl zklamaný a ten vztek se asi ukázal dnes na trati. Přeji si, aby tohle byla opravdová rychlost auta. Bojovali jsme s Ferrari a McLareny, takže ano, takhle bychom si to představovali i dál. Ale čeká nás dost domácích úkolů, především v kvalifikaci, abychom pokročili.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Byl to zábavný závod, hodně těsných soubojů a předjíždění pro oba naše jezdce. Odměnou byly body. Bojovali jsme s Ferrari a McLareny a to je to, kde chceme být. F1 je mnohem zábavnější, když závodíte blízko těm na špici. Od začátku do konce jsme závod zvládli dobře. Strategie byla bezvadná a oba jezdci jeli skvěle v prvním stintu a ve druhém na tvrdé sadě tak mohli jet naplno. Užili si to a získali pozice. Jdeme správným směrem. Tento víkend je odměnou všem v týmu. Stále nám však chybí najít nějaká ta rychlost, a začneme už příští víkend v Barceloně.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 10. místo

Upřímně, dnes to bylo opravdu těžké - závod se nevyvíjel, jak bychom si přáli, ale také musím poznamenat, že jsme to čekali. O víkendu jsme bojovali, abychom se dostali do Q3, takže si myslím, že opouštět Portugalsko s bodem je pozitivní. Na začátku jsem byl spokojen, že jsem se dokázal držet Charlese, ale nakonec nám chyběla rychlost - v pomalých zatáčkách mi chyběla přilnavost - takže nakonec jsem zdolal Carlose a je skvělé, že jsem týmu přivezl bod. Myslím, že okruh v Barceloně bude našemu vozu víc vyhovovat, trať je mnohem rychlejší, takže věřím, že tam předvedeme ještě lepší výkon.

Juki Cunoda, 15. místo

Dnes to bylo opravdu náročné, na začátku závodu jsem se potýkal s přilnavostí a zcela mi chyběla rychlost. Celý víkend jsem bojoval s vyvážením vozu, nepomohly mi zdejší podmínky, ale všichni jsme jezdili na stejné trati, takže musíme data analyzovat, abychom zjistili, co nám tady v Portugalsku nefungovalo a poučit se z výsledků před závodem ve Španělsku.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 12. místo

Mám pocit, že jsme dnes zkusili vše, co jsme mohli, k první desítce jsme se opravdu blíž dostat nemohli. Po kontaktu s Kimim, z nějž jsem si naštěstí žádné poškození neodnesl, a safety caru bylo opravdu nadmíru obtížné se propracovat do první desítky, začal jsem dvanáctý a také jsem na této pozici skončil. Přitom to byl zajímavý závod, svedl jsem několik soubojů s Alonsem a Vettelem, jsem šťastný, že jsem Seba dokázal předjet a udržel oba vozy Aston Martin za sebou až do konce závodu. Budeme i nadále tvrdě pracovat, abychom se brzy dostali k nějakým bodům.

Kimi Räikkönen, kolize ve 2. kole, nedokončil

Vždy se chcete vyhnout kontaktu s týmovým kolegou, tentokrát to bohužel byla moje chyba. Kontroloval jsem si něco na volantu, měnil tlačítko a pokazil to když jsem vjížděl do poslední zatáčky. Musel jsem to znovu na rovince upravit, mezitím se dostal za Antonia do větrného pytle a zezadu do něj narazil, byla to moje chyba. Pak už se toho moc nedalo dělat, přední křídlo se mi zakleslo pod auto a nemohl jsem zatočit, takže jediná cesta vedla rovnou do štěrku. Je to zklamání, zdálo se, že máme solidní rychlost, start se opravdu povedl a závod tak mohl být pozitivní. Jediným klad vidím v tom, že Antonio neutrpěl žádné poškození a mohl bez problémů pokračovat.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Neděle doprovázená smíšenými pocity - na jedné straně jsme přišli o jedno auto po vzájemné kolizi našich pilotů, což je ze sportovního hlediska jedna z nejhorších věcí, které se mohou stát; na druhou stranu Antonio odváděl skutečně dobrou práci, po celý závod se držel našich přímých soupeřů a dojel těsně za bodovanými příčkami. Stále dáváme najevo, jak náš vůz může být v závodě konkurenceschopný, ale pořád nám něco málo chybí, abychom se za normálních podmínek dostali do první desítky. Naše práce bude pokračovat a budeme se snažil dál, abychom se konečně na body prosadili.

WILLIAMS

George Russell, 16. místo

Byl to jeden z nejtěžších závodů. Trápil nás vítr a byl to závod o přežití. Jen jsem se snažil udržet auto na trati. Nemohl jsem s nikým bojovat, protože jsem se tak soustředil na udržení na trati. Víme, jak těžko se s naším autem jede, když fouká, a během tohoto víkendu to bylo markantní. Když byl silný vítr, byli jsme pomalí, jakmile ustal, měli jsme skvělý výkon jako včera.

Nicholas Latifi, 18. místo

Dnes to bylo náročné. Trápili jsme se v úvodu a bylo to evidentní. George startoval výš, ale po pár kolech byl vzadu jako já. Mám pocit, že to bylo na hraně a musíme se na to podívat a pokusit se najít řešení. Rozhodně nám nyní něco chybí a musíme se před Barcelonou pokusit zlepšit.

Dave Robson, šéf výkonu vozu

Dnes to bylo těžké a prostě jsme neměli rychlost. Podmínky byly náročné a přestože jsme měli na startu dobrou pozici, na střední sadě to pro nás po safety caru bylo náročné. Auto ukázalo pár dobrých chvil, ale chybí nám stabilita, kterou do závodu potřebujeme. Bylo těžké udržet pneumatiky v provozním okně a jakmile začnete ztrácet místa, je těžké to otočit. Čeká nás přejezd do Barcelony a bude zajímavé, jak se auto bude chovat na okruhu, který tak dobře známe.

HAAS

Mick Schumacher, 17. místo

Byl to náročný závod, navíc se tu hodně obtížně předjíždí. Kolo za kolem to bylo těžší, zvláště když jsme museli jet v závěsu za piloty středu pole, kde jsme dnes byli docela silní. Jezdit tak blízko - přehřejete pneumatiky a pak to bude ještě těžší. Nakonec jsem dotlačil pilota Williamsu k chybě, pak jsem měl před sebou větší volno a mohl předvést naši skutečnou rychlost. Kdybych se Nicholase zbavil dříve, myslím, že bych byl dost rychlý, abych si zazávodil s George Russellem. Celkově jsem chtěl odjet čistý závod a vidět šachovnicovou vlajku. To se povedlo a i ostatní věci jsem zvládl dobře.

Nikita Mazepin, 19. místo

Pokud se budeme zabývat časy na kolo, byl to pozitivní závod. Zjevně nám došlo, že nebojujeme o špičkové pozice, předvedli jsme plán C, jenž z hlediska konečného výsledku nebyl optimální, ale rozhodně byl dobrý pro co nejmenší počet modrých vlajek. Umožnil nám jet naplno a zjistit, jak se auto chová a kde je třeba se zlepšit. Prvních pár kol to bylo dobré, ale musím zlepšit jízdní styl - to přijde s dalšími zkušenostmi. Co se týká jejich nabývání - byl to dobrý závod. Existuje však spousta věcí, které mohu u sebe samého vylepšit.

Günther Steiner, generální ředitel

Byl to pokrokový víkend. Jsem si vědom, jaké slovo používám, ale právě to musíme udělat a také to děláme. Celý víkend byl dle mého názoru dobrý. Když jste za Latifim a nemůžete se přes něj dostat, nastává nutně frustrace - ale je to také dobrý pocit, protože znamená, že máme na víc. Bylo přínosné, že ho Mick předjel a možná jen málo chybělo, abychom se dostali i před Russella - ale je třeba jít krok za krokem. Ačkoliv to výsledek zrovna nenaznačuje, pokrok udělal i Nikita. Dostal novou sadu pneumatik, aby měl dost času k jízdě na jeho hranici možností. Přes všechny modré vlajky ještě u jeho pneumatik C1 hrozilo, že budou příliš studené, to by pak řízení vozu určitě zábavné nebylo. Kvůli tomu trochu zvolnil, ale znovu dokončil závod, takže i on dosáhl pokroku.

