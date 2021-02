Trable pro Red Bull: Max nás může brzy opustit, přiznává Marko

Smlouva Maxe Verstappena trvá až do konce sezony 2023. Může se ale stát, že holandský pilot opustí Red Bull už po konci sezony následující. Potvrdil to odborný poradce Red Bullu Helmut Marko.

Důvodem je Maxův kontrakt, který obsahuje výstupní klauzuli, jenž se vztahuje na výkonnost vozu. „Je pravda že Maxova smlouva má výstupní klauzuli, nechci zacházet do detailů, ale v podstatě to znamená, že když mu nebude umožněno, aby o titul bojoval vlastními schopnostmi, tak bude volný," prozrazuje Marko.

Max Verstappen v kvalifikaci v Abú Zabí | foto: Red Bull Content Pool

Co to znamená vlastními silami? Podle zákulisních zdrojů nesmí být Red Bull ve srovnání s nejrychlejším vozem na roštu pomalejší o víc jak tři desetiny sekundy na kolo. V opačném případě může Holanďan změnit působiště. Není tak bez zajímavosti, že v uplynulé sezoně Red Bull tuto podmínku nesplnil, jenže Maxovi nezbývalo nic jiného než zůstat. Mercedes měl obsazeno a přestupem do Ferrari by si mladá hvězda nepomohla.

Teď ale bude situace odlišná, neboť po sezoně končí smlouvy Lewisi Hamiltonovi i Valtterimu Bottasovi. Pokud by tedy Mercedes chtěl, může se o Verstappenovy služby reálně ucházet.

Helmut Marko však věří, že k tomu nedojde. „Chceme vyhrávat, nejen kvůli Maxovi, ale proto, že to máme v krvi. Podle mě jsme na dobré cestě, abychom se dostali na vrchol a tím pádem splnili výkonnostní klauzuli, kterou má Max ve své smlouvě."