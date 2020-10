GP PORTUGALSKA: Rekordman Hamilton kraluje

Nová trať svými parametry možná leckoho zaskočila, ale její houpavý charakter sliboval dobrou podívanou. Když přičteme poměrně chladné počasí - 21°C a trať jen o pět stupínků teplejší - s větrem, který zesílil z 10,1 na 15,5 km/h a nic dobrého nevěštící houfující se oblačnost, byl start očekáván s velkým napětím. Do něj nastoupili Hamilton, Bottas, Leclerc, Ocon, Stroll, Kvjat, Russell a Vettel na středně tvrdé směsi, zbytek startovního pole s výjimkou Magnussena, který zvolil bílé pneumatiky, vyrazil na nejměkčích.

Už v zahřívacím kole bylo zřejmé, že středně tvrdá směs bude potřebovat více času na zahřátí, i proto málem došlo na konci druhé třetiny okruhu málem ke kolizi. Start vyšel nejlépe Bottasovi, ale záhy se pole kolébalo jak lodička v houpajícím se lavoru - nejhůře dopadl Pérez, kterého při po výjezdu ze zatáčky 4 "lapil" za zadní kolo Verstappen a Mexičan musel za celým startovním polem zamířit do boxů ke kontrole.

Ve druhém kole trápící se mercedesy překvapil Sainz jr. a prokázal, že na cílové rovince bude DRS obrovskou výhodou. Druhý za ním jel Bottas, potom Hamilton, Norris, Verstappen, Räikkönen, Ricciardo, Leclerc, Gasly a Stroll. Problémů ve středu pole využil veterán Kimi a poskočil o deset míst, naproti tomu Leclerc, pokoušející se po startu dostat před Verstappena, zvolil opatrný přístup a propadl se až na osmou pozici.

Záhy se však začaly události vracet do normálu. Stříbrné šípy přiložily pod kotlem a Bottas (6. kolo) i Hamilton (7. kolo) zdolali Španělův McLaren, v následujícím okruhu se to zdařilo i Verstappenovi, jenž si předtím (5. kolo) poradil s Norrisem. Mezi Bottasem a Hamiltonem se odstup jen krátce přehoupl přes dvě vteřiny, poté začal Lewis stahovat náskok svého kolegy a ve 20. kole také převzal vedení. Hamilton pak vyždímal ze svých pneumatik maximum a zastavil ve 41. kole - možná překvapivě nazul nejtvrdší směs, podle některých hlasů absolutně nevhodnou. Ovšem stejně tak na ni před ním i po něm přecházeli i ostatní - s výjimkou speciálních strategií. Bottas stavěl o kolo později a jestliže do vysílačky polemizoval s týmem, že by zkusil posledních 24 kol odjet na červené, přišla sázka na jistotu a rovněž nejtvrdší pneu.

Pak už šlo jen o to, aby Fin nechyboval a udržel si od těla Verstappena (ten stavěl podstatně dříve, ve 24. kole), který se sice k Valtterimu po výměně přiblížil na 7,3 vteřiny, ale tím jeho naděje skončily. Bottas několik kol nechával rozdíl setrvalý, pak ale postupně přidával a nakonec odskočil od Holanďana na deset vteřin. Tím bylo o stupních vítězů rozhodnuto, protože Hamilton si své rekordní vítězství nenechal vzít - na Bottase postupně najel až 20 vteřin.

Jestliže na čele byl klid až nuda, o to více se to mlelo ve startovním poli. Tentokrát byl při chuti Charles Leclerc. Po počátečním váhání postupně předjel Räikkönena (8. kolo), Norrise (9.) a Sainze (12.) a po výměně ve 35. kole nazul nejtvrdší směs. Protože už ji měl na svém voze od 28. kola i Vettel, jenž se nenápadně propracovával také kupředu, nejspíš tým usoudil, že bude nejlepším řešením - a fakt, že si Charles držel od těla soupeře za sebou tuto volbu potvrzoval. Vettel se v jednu chvíli dostal až na osmou příčku a po zmíněné zastávce znovu začínal z 13. pozice. Jeho úsilí vygradovalo bitvou o deváté místo s Danielem Ricciardem, jenže rozhodující moment přišel v 60. kole, kdy Němec za devátou zatáčkou ošklivě probrzdil a jeho ztráta na Australana narostla na 2 vteřiny. Ztrátu sice opět zlikvidoval, ale na finální útok už neměl čas.

McLareny měly našlápnuto k dobrému výsledku - ostatně vzpomenete si, kdy byl nějaký vůz této značky na čele? Sainz jr. se postupně propadal, ale pořád jen do středu první desítky, ve 27. kole přešel na středně tvrdé pneu a v závěru se zapojil do boje o první pětku, když se přilepil na záď Gaslymu. Opakující se duel z Itálie, byť na jiných pozicích dopadl stejně, ale Carlos mohl alespoň pocítit jisté zadostiučinění, když v nájezdu do posledního kola zdolal vzdorujícího Péreze a připsal týmu tolik důležité body. Norris měl smůlu v podobě kolize se Strollem, kvůli níž musel v boxech měnit přední křídlo a propadl se s velkou ztrátou na konec pole, navíc v 56. kole se stal jedním z řady pilotů, kteří dostali varovnou černobílou vlajku za nedodržení traťových limitů.

Racing Point byl další tým, který měl velké ambice a nakonec odjíždí z Portugalska se smíšenými pocity. O Pérezovi byla řeč, po stíhačce z posledního místa dlouho držel 5. místo, na něž se vrátil i po výměně pneu ve 46. kole. Bohužel pro něj se ukázalo, že nejměkčí směs do závěru nebyla nejlepším řešením a v posledních třech kolech musel odolávat lavinovým útokům Gaslyho. V 64. kole před ním kličkoval jako postřelený zajíc, až si vysloužil pozornost traťových komisařů a dočkal se vyšetřování. Nakonec mu jeho obranné manévry nebyly k ničemu, protože v předposledním kole ho s využitím DRS zdolal Gasly, v posledním stejným způsobem Sainz jr. Stroll si zpočátku vedl velmi dobře, ale v 18. kole zkusil předjet na konci cílové rovinky Norrise, v zatáčce mu "zabouchl dveře" a výsledkem byl jeho monopost rotující v únikové zóně. Zničené křídlo, pomalý přesun do boxů a posléze i pětivteřinová penalizace zcela zhatily jeho snahu, navíc už z úvodu závodu měl Kanaďan rovněž varování ohledně častých výjezdů mimo vymezenou trať, takže v 36. kole dostal ještě jednou potupnou "pětku". Nakonec ho tým ze závodu stáhl.

Po závodě vydala komise FIA result ohledně šetření Pérezova manévru v 64. kole: bylo uvedeno, že mexický pilot "... manévroval způsobem potenciálně nebezpečným". Pro Sergia je to druhé napomenutí v probíhající sezóně - po třetím následuje automatický trest v podobě posunu o deset míst zpět na startovním roštu.

Renault byl na hony vzdálen předchozímu úspěchu. Ricciardo se stěží držel v první desítce a třeba jeho duel s Gaslym ve 44. kole, kdy na cílové rovince snad pětkrát změnil směr svědčil o tom, že Renault není v Portugalsku v pohodě (Ricciardo měnil pneu jako jeden z prvních v 15. kole). Naproti tomu Ocon, jenž určitě nadchl diváky v 35. kole, kdy svedl s Pérezem souboj kolo na kolo téměř po polovinu okruhu (leč musel ustoupit), si naplánoval zastávku až na 54. kolo a na trať vyjel těsně před Danielem a spolu tak mohli vytvořit spolupracující blok proti soupeřům za sebou. Nakonec jejich snaha přinesla dvojí bodované umístění.

Gasly se opět našel a ukázal, že nad ním nelze lámat jen tak hůl. V rozmezí 10. a 13. kola předjel postupně Räikkönena, Ricciarda a Norrise, stavěl ve 29. kole a znovu se skupince s Räikkönenem a Sainzem bojoval o další dobré umístění. Ve 45. kole zdolal sveřepého Ricciarda a podařilo se mu dotáhnout na Péreze, kterého i přes jeho brutální manévr v předposledním kole předjel. Kvjat toho naproti tomu příliš neukázal, snad jen jako další jeho soupeři odešel s pětivteřinovou penalizací za časté výjezdy mimo trať.

Kimi Räikkönen ukázal bojovné srdce a soupeři s ním neměli lehkou práci. Skvělé šesté místo z počátku závodu neobhájil, navíc stavěl jako první ve 12. kole, ale nesložil zbraně a nakonec ve vláčku Ocon, Ricciardo, Vettel zkoušel uzmout alespoň bod. Neuspěl, ale za svůj výkon se rozhodně nemusel stydět. Naproti tomu Albon opět zajel nemastný neslaný závod: dlouho se motal kolem jedenáctého místa a žádný progres se v jeho případě nekonal. Tak si mohl alespoň připsat absolutně nejrychlejší výměnu - trvala pouhých 1,8 vteřiny. A ještě zmínku o George Russellovi, oddaloval výměnu co nejvíc a tím se dostal až na 7. místo. Jeho výkon je velmi slibný a nebylo by velkým překvapením, kdyby si po sezóně polepšil.

Hamilton a Bottas letošním čtvrtým double nasměrovali Mercedes na dosah dalšího Poháru konstruktérů a Lewis i přes teoretické šance Bottase a Verstappena je na nejlepší cestě vyrovnat další rekord. Sice bychom neměli předbíhat, ale zázraky se dějí opravdu výjimečně.

GP Portugalska (Autodromo Int. do Algarve) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 26 1:29.56,828 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 25,592 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 15 + 34,508 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 1:05,312 5. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 10 + 1 kolo 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 8 + 1 kolo 7. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 6 + 1 kolo 8. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 4 + 1 kolo 9. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 2 + 1 kolo 10. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1 + 1 kolo 11. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 12. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing + 1 kolo 13. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 1 kolo 14. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 15. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1 kolo 17. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 1 kolo 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 19. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda + 2 kola 20. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team odvolán

