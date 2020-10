Odpoledne byl v Portugalsku nejrychlejší Bottas. Verstappen kolidoval se Strollem

Začátek druhého tréninku přinesl slunečné počasí. V jeho první části pak jezdci i týmy testovali prototypy pneumatik pro následující sezonu. Do čela průběžného pořadí se brzy dostal Hamilton.

Brita následoval s odstupem půl vteřiny Verstappen, další dvě desetiny ztrácel třetí Leclerc. Hodin se dopustil Sainz, výlet směr štěrková zóna si pro změnu dopřál Grosjean. Starosti ale měli téměř všichni piloti - hlavním problémem byla nízká přilnavost na dráze.

Postupně se zrychlovalo. Nejrychlejší čas pro sebe uzmul Bottas, kdežto Pérez skončil v hodinách. Jeho růžový stroj však pokračoval dál bez škrábnutí.

Ricciardo 📻 "****** ... traffic out of the pits" Turn 1 still in the spotlight 😮 #PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/5jwpBOndnu

>

Na nových pneumatikách vypadal dobře rovněž McLaren, Umístění v první desítce patřilo také oběma Renaultům, naopak trápil se dvanáctý Albon, který ztrácel na Verstappena půl vteřiny. Závěr výsledkové listiny patřil Haasu a Williamsu. Mezitím se v garáži Racing Pointu usilovně pracovalo na voze Lance Strolla.

Hodinu před vypršením vyměřeného času začali jezdci nazouvat letošní pneumatiky, což znamenalo okamžité a výrazné zrychlování. Do čela se na chvíli dostal těžce zkoušený Vettel. Další ze série hodin předvedl Kvjat.

Kvalifikační simulace započal Bottas, který se suverénně dostal do čela výsledkové listiny, hned poté narušil poklidný průběh tréninkových jízd požár vozu Pierre Gaslyho. Ten zapříčinil červené vlajky.

Po deseti minutách bylo vše připraveno k tomu, aby se trénink opět rozběhnul. Této příležitosti využila takřka okamžitě většina pilotů. Jenže provoz na portugalském okruhu dlouho nevydržel. V nájezdu do do první zatáčky totiž došlo ke kolizi mez Lamcem Strollem a Maxem Verstappenem. Trénink byl znovu zastaven.

No sooner had we started and we've stopped again! 😮



Verstappen and Stroll tangle at Turn 1, Stroll spins into the gravel and we have another 🚩 Red Flag 🚩#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/hFI0gKBcfO