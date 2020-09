Vylepšení pro Rusko Ferrari moc nepomůžou, pro rok 2021 chystá zcela nový motor

Italský tým se vrátil zpět do své továrny po sérii závodů ve Spa, v Monze a v Mugellu se zklamáním ze své rychlosti. Motoru na rovinkách schází výkon, avšak ani šasi neoplývá aerodynamickou efektivitou. Kvůli kompromisům v nastavení pak více opotřebovává pneumatiky.

Scuderia se nyní soustředí hlavně na pokroky pro příští ročník Formule 1, své zbraně však ani letos ještě neskládá. Pro Soči plánuje novinky, byť zázraky od nich šéf Binotto neočekává: "Budeme tam mít drobná vylepšení, ale ta celkový obraz nezmění."

"Myslím, že momentálně jsme mimo, pokud jde o závodní rychlost. Příliš opotřebováváme pneumatiky. Vylepšení tohle řešit nebudou. Myslím, že potřebujeme revidovat projekty s ohledem na rok 2021. Chvíli nám to potrvá," pokračuje 50letý šéf Ferrari.

Míra pokroku ale bude omezena zmražením pravidel pro vývoj šasi, kvůli šíření koronaviru bylo nasazení nové generace monopostů odloženo až na sezónu 2022. Scuderia přesto hledá možnosti, jak zlepšit svou konkurenceschopnost pomocí ideální alokace žetonů, zatímco pohonná jednotka bude úplně nová.

"Příští formule bude kvůli omezení pravidly nezbytně evolucí této. Naskýtají se ale příležitosti. Motor bude zcela nový. Celé měsíce ho už testujeme na stolici a spoléháme na něj," prozrazuje šéf šestého týmu v současném pořadí konstruktérů.

"V těchto dnech navíc dojde k hlasování Světové rady ohledně důležité aerodynamické změny s úpravami zaměřenými na zadní část. Představuje to možnost, kterou bude možné využít," vypočítává Binotto s nadějí ve svém hlase..

Jeho poznámka se týká úpravy podlahy, která má za cíl snížit přítlak tak, aby současné pneumatiky nebyly vystavovány v příští sezóně ještě větší zátěži než letos. Týmy už minulý rok zahodily vývoj Pirelli a rozhodly se, že chtějí pokračovat na starých konstrukcích pneumatik, přestože dále dochází k navyšování aerodynamického přítlaku jejich vozů.

