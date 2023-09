GRAFIKA: Startovní rošt v Monze - Ferrari před Red Bullem

Pole-position dnes ve velmi těsné kvalifikaci k radosti domácích fanoušků vybojoval Carlos Sainz s Ferrari, druhý Max Verstappen zaostal o pouhých 13 tisícin sekundy, třetí týmový kolega Charles Leclerc o 67 tisícin. Komisaři nakonec penalizaci pilotům Scuderie neudělili.

Do druhé řady se tentokrát probojoval George Russell, jenž předčil Sergia Péreze s druhým Red Bullem. Výborný výkon předvedl Alexander Albon s Williamsem, který je díky nižšímu odboru velmi rychlý na rovinkách. Oscar Piastri s McLarenem se musí spokojit se 7. místem, jeho týmový kolega Lando Norris skončil 9. za Lewisem Hamiltonem.

Ride onboard with @CarlosSainz55 for his mesmerising pole lap at Monza! 🤩#ItalianGP #F1 @ScuderiaFerrari @Pirellisport pic.twitter.com/zlhMwzdnT5