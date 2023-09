PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Ferrari s tifosi slaví, najdou recept na Verstappena?

FERRARI

Carlos Sainz, 1. místo

Wow, upřímně. Byla to hodně intenzivní kvalifikace. Byli jsem hodně na limitu a v tom posledním kole jsem věděl, že mám na víc a šlápl na to. Mám husí kůži už od chvíle, co jsem přejel cílovou čáru a pozoruji fanoušky. Všude, kam jdeme, je to jen hluk, povzbuzování a podpora - ten nejlepší pocit, který jako sportovec můžete mít. Zítra do toho dám vše, abych získal to první místo. Uvidíme zda budeme moci soupeřit s Maxem. Obvykle je v závodním režimu rychlejší, ale já do toho dám vše.

Charles Leclerc, 3. místo

Moje pocity mohou být s tifosi jen úžasné. Z mé strany je to i trošku zklamání, samozřejmě jsem chtěl být první. Ale vidět Carlose na pole position je pro Ferrari skvělé, odvedl úžasnou práci během celého víkendu. V kvalifikaci jsem vše poskládal dohromady, takže jsem spokojen. Měli bychom být spokojeni, zvlášť já, protože jsem se trošku trápil Fanoušci jsou tu neuvěřitelní. Moc často se neusmívám, když jsem třetí, ale když máte takovou podporu, je to úžasný pocit.

Frederic Vasseur, šéf týmu

Je to dobrý krok, je to první krok, ale není to ten nejdůležitější. Určitě nejdůležitější bude zítřek. Jsem stále přesvědčen, že výsledek jízdy v závěsu je pořád lepší. Určitě jsou vidět výhody na rovince, ale určitě máte i nevýhody... Max byl také bez toho. Bylo to správné rozhodnutí.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Je to dobré, myslím, že jsme proti včerejšku udělali pár vylepšení. V každé kvalifikaci můžete vidět, že je to hodně těsné, takže jsem rád, že jsem dnes mohl být druhý. Je pěkné vidět tu v Monze Ferrari na čele, ale zítra se samozřejmě pokusíme závod vyhrát. Obvykle máme rychlejší závodní rychlost, ale prostě si to dnes užijeme a potom se budeme soustředit na zítřek.

MERCEDES

George Russell, 4. místo

'Je to trošku návrat k základu. Měli jsme dobrou pauzu a jsem zpět na úrovní jako v první šesti závodech, než jsem potom před letní pauzou začal trošku ztrácet. Nesnažíme se znovuobjevovat kola s nastavením a jen akceptujeme rychlost auta. Čtvrté místo dnes bylo maximální možné, ale kdybych se pokusil zajet kolo na pole, snažil se najít ty další tři desetiny navíc, skončil bych v kačírku, protože ty tři desetiny to prostě není možné. A víme, jak důležité jsou pneumatiky, příklad za vše - Q1 třináctý, Q3 čtvrtý a jediné, co se změnilo, byly pneumatiky. Myslím, že máme dobrou závodní rychlost, opotřebení nevypadá moc vysoké, tady na Monze nikdy. S lehkými zadními křídly tu není snadné předjíždět, i když máte DRS, protože získáte asi jen dvě desetiny, takže musíme být rychlí během zastávek. Čekám, že budeme mít lepší opotřebovávání než Ferrari, takže šance, že budeme během zastávek v boxech rychlejší a udělat něco malinko jinak tu je.

Lewis Hamilton, 8. místo

Myslím, že jsme měli všichni celkem podobnou rychlost. Co je působivé je vidět, jak rychlý je Williams - že nás přeskočil Williams a McLaren, není to jednoduché. George odvedl skvělou práci, takže zítra se jen budeme muset nějak pokusit dostat dopředu. Williams bude téměř nemožné předjet, protože jsou nejrychlejší na rovinkách, ale kde je vůle, je i způsob.

Toto Wolff, šéf týmu

To byla solidní kvalifikace, ale je to smíšený výsledek, méně než dvě desetiny mezi našimi jezdci, ale to znamenalo rozdíl čtyř pozic, když je pole tak vyrovnané. George odvedl dobrou práci a dostal se do druhé řady, pro Lewise to bylo náročnější se v autě cítit jistě a trápil ho přítlak zadní části. Víme, jak těžko se tu předjíždí. Pokud George bude mít dobrý start, může bojovat na čele. Pokud se před nás dostane například Albon, bude to pro nás komplikovanější odpoledne. Pro Lewise platí, že víme, co dokáže zvládnout a bude bojovat až do posledních metrů, abych se dostal vpřed. A nakonec musím říci, že je skvělé vidět Ferrari udělat takovou show a emoce všech fanoušků. Bude to zítra dlouhý závod, asi na jednu zastávku, strategických možností není příliš, ale uvidíme, jak na tom bude závodní rychlost.

HAAS

Nico Hülkenberg, 13. místo

Naše tempo na měkkých pneumatikách v třetím tréninku bylo podle očekávání, měkká pneumatika vždy pomáhá slabším vozům víc než tvrdá. Když jsem nastupoval ke kvalifikaci, čekal jsem hodně velkou výzvu. Jsem rád, že jsem do Q2 postoupil, aniž bych v Q1 využíval závětří, což je tady dost obtížné. Nějak se mi to podařilo zvládnout, upřímně mě to překvapilo a potěšilo. Q2 už nebyla dokonalá ani super bezproblémová, poslední pokus už byl hodně složitý, ale moje pozice je reálným obrázkem našich možností.

Kevin Magnussen, 19. pozice

Na měkkých pneumatikách v druhém a třetím tréninku jsem byl celkem spokojený, jeli jsme na nich docela slušně, ale na tvrdé směsi se nám nepodařilo dosáhnout stejného vyvážení. Je typické, že během víkendu vypadáme, že máme slušnou rychlost, ale ne na tvrdých pneumatikách. Každopádně zítra je závod a já doufám, že najdeme nějaký potenciál v ostatních směsích a dosáhneme o něco lepší konkurenceschopnosti.

Günther Steiner, šéf týmu

Bylo by hodně hezké prosadit se aspoň jedním vozem do Q3, Nico se tomu docela blížil. Poje je tak těsné a vyrovnané, že každá maličkost působí velký rozdíl - jeho poslední kolo nebylo nejlepší, takže jsme to nezvládli. Každopádně si myslím, že byl dobrý výkon dostat se vůbec do Q2, protože Nico nevyužíval závětří, takže odvedl skvělou práci. U Kevina se nikdy nedozvíme, jestli by byl rychlejší nebo ne, za ním zůstal jen Stroll, co totálně nezvládl své kolo. Ono nařízení kolem minimálního času na absolvování kola a lidmi s různými programy někdy není lehké vše zvládnout. Potřebujeme se ujistit, co půjde zvládnout lépe, jak se vyhnout penalizaci, být za někým v závěsu nebo se aspoň udržet ve středu pole.

