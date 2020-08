Návrat do Spa byl pro Gaslyho náročný a emotivní

Hubert a Gasly byli přátelé a jeho smrt proto pilota Alfa Tauri zasáhla velmi hluboce. Dnes se zastavil, donesl květiny a zavzpomínal a v zatáčce Raidillon, kde se osudná nehoda odehrála.

"Trošku jsem se obával. Nikdy nevíte, jak budete reagovat a ráno bylo zvláštní a hodně náročné. Spa je můj nejoblíbenější okruh a jezdil jsem sem se skvělými vzpomínkami na má první vítězství v nižších soutěžích. Letos je to ale jinak, protože jakmile jsem vstoupil do paddocku, začaly se mi honit hlavou jiné myšlenky, které nechci a nebo těžko přijímám. Prostě člověku těžko dochází, co se opravdu stalo, ale bohužel je to pravda, realita. Je to riziko našeho sportu... Nebylo to lehké," uvedl Francouz.

Still can’t believe it...

We miss you, I miss you Tonio.

I hope we make you proud from up there. Forever in our hearts bro.🤍 #AH19

Dodnes mají řadu společných přátel a často na něj vzpomínají. Naposledy jej prý viděl po závodě v Maďarsku, kdy si vyšli na večeři a užili si prý pěkný večer.

Věří, že mu právě rivalita, přátelství a soupeření s Hubertem v mládí velmi pomáhalo se zlepšovat a právě díky tomu je tak lepším závodníkem. "Vím, že bez něj bych se nikdy nedostal tam, kde jsem, protože jsme se navzájem tlačili k lepším výkonům a to na trati i mimio ni. On byl jedním z prvních, kdo mi psal, když se Red Bull rozhodl mě přesunout zpět do Toro Rosso. Je těžké si připustit, že už tu s námi není," prozradil Gasly.