GP BELGIE: Hamilton na vrcholu, Ferrari na dně

Belgický okruh přivítal závodníky lehce zataženou oblohou, ale nakonec k tradiční meteorologické ruletě nedošlo. Ještě před samotným závodem však musel Carlos Sainz jr. odstavit svůj vůz kvůli potížím s výfukovým systémem. Jeho místo na startovním roštu tak zůstalo prázdné. Po kvalifikačních bojích si první tři piloti (Hamilton, Bottas a Verstappen) nazuli středně tvrdou směs, zbytek první desítky a Leclerc pak nejměkčí. Další výjimkou byl Gasly, jenž do závodu odstartoval na bíle označených pneumatikách.

Žádná dramata v obávané La Source se letos nekonala. Ricciardo hodně tlačil na Verstappena, ten zase zkoušel zaskočit Bottase, ale nakonec zůstaly první pozice neměnné. Start se nepovedl Strollovi, naopak Leclerc se propracoval na deváté místo a ještě před koncem prvního kola zdolal Péreze. Pořadí po prvních sedmi kilometrech závodu tak vypadalo následovně: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Ocon, Albon, Stroll, Leclerc, Pérez a Gasly.

Huge drama on Lap 11 at Spa as Giovinazzi and Russell crash 💥 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/bedzeQ2f0U — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

V dalším průběhu se ukázaly naplno bolesti Ferrari, což ale zajímalo piloty na přelomu první a druhé desítky. Napětí do poměrně klidného závodu vneslo až 11. kolo. Antonio Giovinazzi po projetí zatáčky Les Fagnes musel korigovat lehký smyk a jeho vůz se prudce stočil do pravých svodidel. Po nárazu upadlo Alfě Romeo levé zadní kolo a přijíždějící George Russell neměl příliš možností, jak reagovat - uprostřed trati stál vrak Giovinazziho vozu, pokusil se stočit svůj Williams doleva, ale trefilo ho uvolněné kolo. Pořadatelé vyvěsili žluté vlajky a vyslali na trať safety car, ale prvních dvanáct pilotů mezitím stačilo projet cílem. Ti si odbyli zastávku o kolo později, přičemž hned čtyři týmy volily double pit-stop, ovšem doplatil na něj pouze Ocon, před nějž se v boxech posunul Albon. Problém měl i Bottas s levým zadním kolem, ale dostal se na trať těsně před Verstappena. Dvojice Gasly a Pérez si zastávku prozatím odložila, až na ni měli všichni piloti bíle označené pneu. Před restartem v nájezdu do 15. kola tedy bylo následující pořadí: Hamilton, Bottas, Verstappen, Gasly, Pérez, Ricciardo, Albon, Ocon, Stroll a Norris.

V dalším průběhu závodu vedoucí trojici dělil přibližně stejný rozestup, postupně narůstající na 5 vteřin. Problémy hlásil ve 32. a 35. kole Verstappen, stěžující si na narůstající vibrace. V pohodě ale nebyli ani piloti Mercedesu, jak Hamilton, tak Bottas udělali stejnou chybu, když se nevměstnali do finální šikany (Lewis ve 37. kole, Valtteri o dvě později). V samotném závěru se rozehrálo hned několik soubojů, z nichž nejpoutavější předvedla trojice Albon, Ocon, Norris. Esteban dvakrát na rovince Kemmel Straight nedokázal Alexe zdolat, ale v posledním kole už uspěl - trvat závod o jedno kolo déle, nejspíš by se radoval i Norris. Finišoval i Ricciardo, jenž měl ve 40. kole ztrátu na Verstappena přes 16 vteřin a v cíli to bylo jen 3,5 vteřiny. Uniklé stupně vítězů trochu osladil Danielovi zisk bodu za nejrychlejší kolo. Šéf Renaultu Cyril Abiteboul tak zatím unikl povinnému tetování - tuto sázku uzavřel s Australanem a musí si nechat ozdobit část těla symbolem, který si Ricciardo zvolí - podmínkou ovšem jsou ony stupně vítězů.

Jestliže byl Ricciardo jedním z hrdinů dne, pak minimálně podobně si počínal Pierre Gasly. Na tvrdých pneumatikách odolával soupeřům do 21. kola, pak ho postupně předjeli Ricciardo, Albon (24. kolo) a Ocon (26. kolo) a Pierre pak absolvoval zastávku a přechod na středně tvrdou směs. Z posledního místa se pustil do boje a připisoval si jeden skalp za druhým: Grosjean (30.), Vettel (32.), Räikkönen (34.), Kvjat (36.). Právě jeho týmový kolega ho v onom 36. kole pozdržel poté, co ho předjel Pérez, takže Gaslyho pustil až na místě bývalé šikany Bus Stop. Kdyby tak udělal v průběhu kola, možná by Gasly dosáhl ještě výš. Dvojici Racing Point zdolal ve 40. kole (Pérez) a 43. kole (Stroll) a připsal si další pozoruhodný výsledek.

Druhým pilotem, který si zastávku odložil, byl Pérez - na červených pneu vydržel do 19. kola a potom se postupně přes Vettela (29.), Räikkönena (33.) a již zmíněného Kvjata propracoval dopředu. Nakonec to ještě v posledním kole vypadalo na bratrovražedný boj, ale Stroll před ním uhájil svou pozici.

Ferrari předvedlo opět brilantní ukázku zmaru a degradace. Leclerc z osmého místa v druhém kole padal jak kámen do propasti: předjeli ho Gasly (3. kolo), Pérez (4.), Norris (6.) a Kvjat (7.). Při výjezdu safety caru stál Leclerc u mechaniků déle kvůli doplnění pneumatického tlaku. Na tvrdých pneumatikách ale zůstal jen do 25. kola, kdy přešel opět na středně tvrdou směs. Poté se protrápil přes Magnussena (35. kolo) a po několika marných pokusech v posledním kole i přes Grosjeana. Navíc asi vedení na boxové zídce zatrnulo, když si to oba piloti ve znaku se vzpínajícím koníkem rozdali v 19. kole a výsledkem byla za rovinkou Kemmel drobná strkanice a kontakt. Vettel dostával do vysílačky pokyny, nad nimiž se můžeme jen podivovat, jaká anarchie v týmu vládne. To vše před domácím závodem, kde tifosi nic neodpouští!

Hamilton přes své obvyklé pesimistické řeči nakonec s přehledem zvítězil a zvýšil náskok na Verstappena na 47 bodů. Bottas sice na trati Holanďana porazil, ale stále mu na něj v tabulce tři body chybí. Ačkoliv Albon o pátou pozici v posledním kole přišel, bodový zisk mu stačil na posun před Leclerca. Totéž se díky skvělému výsledku povedlo i Ricciardovi ve prospěch Péreze a Gaslymu na úkor Vettela.

GP Belgie (Circuit of Spa Francorchamps) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:24.08,761 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 8,448 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 15 + 15,455 4. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 13 + 18,877 5. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 10 + 40,650 6. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 8 + 42,712 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 6 + 43,774 8. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 4 + 47,371 9. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 2 + 52,603 10. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1 + 53,179 11. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda + 1:10,200 12. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1:11,504 13. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari + 1:12,894 14. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 1:14,920 15. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 1:16,793 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1:17,795 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1:25,540 DNF 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN nedokončil DNF 63 George RUSSELL gbr Williams Racing nedokončil DNF 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team nedokončil Nejrychlejší kolo: 3 Daniel RICCIARDO Renault RS20

Renault E-Tech20 1:47,483

