Ve sprintu dominance Verstappena. Piastri poprvé na bedně

Start sprintu byl kvůli pravidlům o minimálním časovém odstupu určen na 17:05, ovšem těsně předtím se silně rozpršelo. Vedení závodu tedy nejdřív posunulo proceduru na 17:12, poté na 17:20, nakonec byl definitivní start určen na 17:35.

Vozy se seřadily za safety carem, tentokrát Aston Martinem, a Bernd Mayländer vedl čtyři kola celé pole na osychající trati. Bylo jasné, že přechod na intermediates bude absolutní nutností, ovšem naráz všech dvacet pilotů odbavit nelze. Do boxů tak po prvním ostrém kole zamířili Piastri, Sainz jr., Pérez, Gasly, Hamilton, Ricciardo, Stroll, Albon, Bottas a Hülkenberg. Poté dospěla k mechanikům i druhá polovina pilotů, přičemž byly k vidění těsné manévry vypuštění a velká ztráta Ferrari, jehož piloti museli čekat, až projedou soupeři. I tak měl Leclerc v případě Albona namále.

Díky lépe zvládnuté strategii se do vedení dostal Piastri, druhý byl Verstappen, třetí Gasly. Další pořadí po výměnách bylo následující: Pérez, Hamilton, Sainz jr., Leclerc, Norris, Ricciardo, Ocon, Stroll, Russell, Albon, Bottas, Hülkenberg, Alonso, Sargeant, Cunoda, Magnussen a Zhou. Posun vpřed vyšel také Hamiltonovi, který byl pátý. Naopak piloti Ferrari pozice ztratili. Ve čtvrtém kole zavlály žluté vlajky a hned poté vyjel safety car. Důvodem byla chyba a následná havárie Fernanda Alonsa, jenž udělal v zatáčce 11 hodiny a skončil ve štěrkovém pásu.

Hamilton has been handed a five-second penalty for causing a collision in that battle with Perez



The Mexican has been told by his team to pit and retire the car #BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/P4E9IlTbmg