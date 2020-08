Jak vypadá jezdecká situace u Red Bullu?

Jezdecká situace u Red Bullu a Alpha Tauri vypadá momentálně dost zajímavé. Své jisté má momentálně snad jen Max Verstappen. Jinak se ale musí mít všichni na pozoru. Platí to zejména o Alexi Albonovi a Daniilu Kvyatovi.

Thajec byl k rudým býkům převelen prakticky přesně před rokem. Důvod je všem dobře znám - prachbídné výkony Pierre Gasylo, s kterými nakonec vedení rakouského týmu ztratilo trpělivost. Jenže při zpětném pohledu šlo o krok, pro nějž má čeština krásné pojmenování a sice z bláta do louže nebo taky z deště pod okap.

Jinými slovy Albon prostě nepřesvědčil. Stejně jako Gasly. Ba co víc, jejich pozice se oproti době před dvanácti měsíci diametrálně otočila. Teď je Galsy tím lépe hodnoceným, jeho výkony u Alpha Tauri rostou každým závodem, mnozí už dokonce volají po tom, aby rodák z Rouenu dostal od Helmuta Marka druhou šanci.

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly a Sergio Pérez v Barceloně | foto: Scuderia AlphaTauri

A Albon? Ten se trápí... Možná dokonce víc než loni touto dobou Gasly. Situace u Alpha Tauri je svým zúsobem podobná té u Red Bullu. Jeden pilot válí, kdežto druhý hledá ztracenou půdu pod nohama. Na Kvyatovo místo má mít dokonce políčeno mladý Japonec Yuki Tsunoda, který momentálně působí ve Formuli 2.

Helmut Marko se sice dušuje, že Rus letošní sezonu dojezdí, ale kolikrát už přesně tohle odborný poradce hlásal a pak se nakonec stal úplný opak, že? Zvlášť když Tsunodu vehementně podporuje Honda, jež Red Bullu dodává pohonné jednotky.

No a pak je tu ještě jedno jméno. Třiatřicetiletý veterán Nico Hulkenberg dokázal zaujmout při svém záskouku za Sergia Péreze u Racing Pointu. Pokud by Red Bull chtěl rychlého a spolehlivého jezdce, mohl by být nakonec právě Nico jeho volbou.

„Nico de nám ozval, že jeho služby jsou k mání. Mně osobně jeho výkony zaujaly, ale to neznamená, že se objeví v naší sedačce," prohlašuje Helmut Marko.