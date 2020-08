Sainz se tlaku ve Ferrari nebojí: Už nejsem žádným nováčkem

Carlose Sainze čeká posledních několik závodů za McLaren. Pak stále ještě mladý Španěl zvedne kotvy a zamíří do Ferrari, kde nahradí Sebastiana Vettela.

V neslavnější stáji Formule 1 ho nečeká nic snadného, jezdci Ferrari jsou vždy pod drobnohledem - víc než všichni ostatní. To je holý fakt. Jestliže chcete ve Scuderii uspět, musíte mít nervy ze železa. V opačném případě nemáte šanci. Důvod je prostý - Když jezdíte za Ferrari, jezdíte za celou Itálii. S úspěchy exponenciálně roste vaše popularita, ale platí to i naopak. Pětadvacetiletý rodák z Madridu je na to podle svých slov připravený.

„Pro mě je to příprava," říká Sainz o tlaku, který ho ve Ferrari čeká. „Chci bojovat o titul, když se do takové situace dostanete, tak tlak, jemuž jste podrobeni je obrovský. Každý jezdec, který chce být tím nejlepším, tak si tímhle musí projít," má jasno.

Carlos Sainz s Flow-visem v tréninku v Silverstone | foto: McLaren

Ferrari bude pro Sainze celkově čtvrtým týmem ve Formuli 1. Své začátky prožil Carlos u Toro Rosso, jenže do prvního týmu Red Bullu se doposud nepodíval. Namísto toho zamířil do Renaultu a později do McLarenu.

Zvláště u McLarenu je Španěl vnímán za toho zkušenějšího. Ostatně vedle Landa Norrise je to logické. To jej vystavuje zvýšeným očekáváním, čehož si je dobře vědom.

„Už od přestupu k McLarenu vnímám zvýšený zájem médií. Když podepíšete s týmy formátu McLarenu či Renaultu, tak se o vás anglická nebo francouzská média začnou dost zajímat. Ale teď už nejsem žádným nováčkem, vím, jak něco takového zvládat," uzavírá.