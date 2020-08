Zastaví je někdo? I druhý trénink pro Mercedes

Druhý trénink přinesl zamračené počasí. Jako první se na trať vydali Daniel Ricciardo a Kevin Magnussen. Nejrychlejší čas si po čtvrt hodině jízd zapsal Stroll, Ferrari začalo na střední sadě pozvolna.

Oproti minulému týdnu se nic zásadního nezměnilo. Tempo opět udávaly Mercedesy, přičemž rychlejším z nich byl Hamilton, těsně následovaný Bottasem. Solidně se jevil třetí Ricciardo, který pkračoval v dobrém výkonu z nedělního závodu.

Hned za ním se nacházel čtvrtý Verstappen, jehož následovalo duo Racing Pointů. Až za nimi je první Ferrari Leclerca. Trochu za očekáváním jsou časy obou McLarenů, Ale i tak je to lepší, než v případě Vettela a Albona. Těm patří až jedenáctá a čtrnáctá pozice.

Konec výsledkové listiny si pro sebe rezervovaly už tradiční stáje. Alfa Romeo, Haas a Williams. Ani zde se žádného překvapení nejspíš nedočkáme.

Dlouhé jízdy patřily Mercedesu, velmi dobře se v nich jevil i McLaren, který by si dle svých slov troufal i na Red Bull. Klasicky šedě si počínalo Ferrari, nijak slavně nevypadalo ani závodní tempo potrestaného Racing Pointu.

Dvacet minut před koncem měřených jízd se mimo trať dostal Bottas, nešlo však o nic drastického. Zbytek odpoledního tréninku probíhal v klidu a bez zvláštních událostí. Až na nečekané odstavení vozu Sebastiana Vettela, jemuž z vozu teklo a Antonia Giovinazziho. Zítra nás čeká třetí trénink a kvalifikace.

FP2 HIGHLIGHTS 🎬@danielricciardo took P3 with this scorching lap - but what else happened in second practice?



Watch all the best bits from Silverstone ⬇️#F170 🇬🇧 #F1