Odpoledne byl nejrychlejší Hamilton, Bottas ztrácí

Druhý trénink na GP Španělska se nesl v očekávaném duchu. Nejrychlejší opět byly oba Mercedesy před Maxem Verstappenem. Zdá se, že toto trio bude během zbytku závodního víkendu bojovat o příčky nejvyšší. Byť Holanďanova ztráta na stříbrné šípy už byla veliká.

Překvapil čtvrtý Ricciardo a stejně tak pátý Grosjean. U Haasu letos rozhodně nejsou zvyklí na taková umístění, i když je třeba akceptovat, že jde stále pouze o trénink. Dobrou formu Renaultu potvrdil devátý Ocon. Prapor Ferrari držel šestý Leclerc, Vettelovi se nedařilo, protože skončil až jako dvanáctý.

Daniel Ricciardo v tréninku v Silverstone | foto: Renault Sport F1

Podobnou mizérii předvedl třináctý Albon, kdežto v dobré formě pokračoval desátý Gasly, který opět zastínil svého týmového kolegu Kvyata.

Velký rozdíl byl rovněž mezi piloty McLarenu. Zatímco Sainzovi patřila sedmá pozice, Norris byl až čtrnáctý. Závěr výsledkové listiny si pro sebe rezervovali piloti Alfy Romeo a Williamsu. Neoslnil ani Kevin Magnussen.

Vypadá to, že minimálně kvalifikace bude v režii dua Mercedesu. Ten možná naposledy využije svůj párty mód. V závodě by to ale mohlo být zajímavější. Na druhou stranu Barcelona je okruhem, kde se předjíždí obtížně. Z tohoto pohledu bude kvalifikace dost možná hrát klíčovou roli.

GP Španělska (Circuit de Catalunya) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16.883 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:17.170 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:17.704 4. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:17.868 5. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:18.133 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:18.147 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:18.214 8. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:18.293 9. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:18.303 10. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:18.312 11. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:18.357 12. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:18.404 13. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:18.491 14. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:18.506 15. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:18.642 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:18.761 17. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:18.900 18. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:18.964 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:19.155 20. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:19.391

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ