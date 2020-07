Jordan Vettelovi nevěří: Rozdrtil ho i Leclerc, zvládl by čelit Hamiltonovi?

Zamíří Sebastian Vettel do Racing Pointu? To je otázka, kterou v tuto chvíli řeší mnoho odborníků i fanoušků. Zdá se, že pro čtyřnásobného šampiona je přestup do budoucího Aston Martinu jedinou možností, jak oddálit hrozící předčasný důchod. Nebo alespoň roční přestávku.

Navíc možnost Vettelova angažmá v týmu, jehož chod nyní leží zejména na Lawrenci Strollovi, se jeví docela pravděpodobně. Podle zahraničních médií už Seb dokonce dostal konkrétní nabídku spolupráce, leč ji zatím údajně nepřijal.

Někdejší šéf stáje a nynější analytik Eddie Jordan by ale Vettela do týmu pravděpodobně nechtěl. Řekl to v nedávném rozhovoru pro britské novináře.

Sergio Pérez v rámci třetího dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: Racing Point F1 Team

„Příchod čtyřnásobného šampiona by byl pro každý tým velkou vzpruhou, ale nabourali byste dobře fungující tým kolem Péreze, který vám navíc přináší víc peněz? Může být zase tím starým dobrým Vettelem? Možná ano... Ale bude to mít těžké. Já osobně bych ho asi nepodepsal, důvodem je rovněž mladá krev, která do našeho sportu proudí," uvažuje Jordan.

Eddie nevěří ani tomu, že by Vettel dokázal v podobně dobrém autě úspěšně vzdorovat Lewisi Hamiltonovi. Jako důvod předkládá jeho loňskou zkušenost s Charlesem Leclercem.

„Faktem je, že Vettel byl ve spoustě ohledů rozdrcen Leclercem. Nemyslím si, že by dokázal držet krok s Hamiltonem. Tam by byla psychologická náročnost ještě větší, když si Seb neporadil s Charlesem, tak by to měl s Hamiltonem hodně těžké," uzavírá Jordan.