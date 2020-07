Porazit Ferrari by pro nás bylo skvělé, říká Norris

Letošní rok je v podání McLarenu zatím velmi dobrý. Stáj z Wokingu pokračuje ve slibném rozletu, který započal už loni. Nová vedoucí struktura zkrátka funguje. Odpovídají tomu i výsledky. Letos je McLaren prozatímně na třetím místě v Poháru konstruktérů, přičemž tuto pozici by si rád udržel o celý zbytek ročníku.

„Máme možnost porazit Ferrari, chceme s nimi bojovat celou sezonu. Pokud by se nám je podařilo zdolat, tak by to byl velký úspěch, protože jde o stáj, která vyhrála spoustu závodů i šampionátů. Ukázalo by to náš další pokrok," líčí Norris.

Lando Norris v rámci druhého dne předsezonních testů v Barceloně | foto: McLaren

V posledním měření sil na Hungaroringu se McLarenu příliš nedařilo. Nyní se kolotoč Formule 1 přesune do Silverstone, půjde tak o domácí závod Landa Norrise i celé stáje. Bez fanoušků to však nebude ono, což si talentovaný Brit plně uvědomuje.

„Atmosféra na závodech mi moc chybí. Je to jako když jsem závodil v nižších formulových sériích, na které moc lidí nechodilo. Jdete na okruh bez toho, abyste mohli jezdit pro fanoušky," lituje.

„Loňský závod na Silverstone byl mým prvním domácím závodem ve Formuli 1, Mám na něj úžasné vzpomínky, stejně tak na zdejší atmosféru a fanoušky," dodává Lando Norris.