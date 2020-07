Russell? Jeho talent je výjimečný, říká Williamsová

George Russell letos u Williamsu absolvuje svou druhou sezonu ve Formuli 1. Je tedy prakticky stále považován za nováčka, neboť na startovním roštu najedeme naprostou většinu pilotů, kteří disponují nepřeberně většími zkušenostmi.

I tak si už ale mladý Brit, jenž patří do juniorského programu Mercedesu dokázal udělat dobré jméno. Mnozí ho považují za šampiona budoucnosti. Nyní dvaadvacetiletý závodník by se měl zařadit k plejádě jmen, která budou tvořit budoucnost našeho sportu. Do společnosti borců, kterými jsou Max Verstappen, Charles Leclerc či Lando Norris.

Stejného názoru jsou i u Williamsu. Šéfka týmu z Grove Claire Williamsová trvrdí, že George Russell disponuje stejnými kvalitami, jimiž se mohli pochlubit Damon Hill, Nagel Mansell a další legendární piloti kdysi elitního týmu.

George Russell v závodě v Maďarsku | foto: Williams F1 Team

„George je výjimečný. Má v sobě velký talent. Navíc je motivovaný a stejně tak mu nechybí zápal pro věc. Mám velkou radost, že je v našem týmu, bylo by skvělé, pokud by se s námi stal mistrem světa," přeje si Williamsová.

Ví ale, že vzhledem k současné formě Williamsu to nebude jen tak. „Opravdu nerada bych o něj přišla, ale zároveň mu nechceme bránit v dalším vývoji. Je to stejné jako v případě Valtteriho Bottase," přemýšlí.

Na povýšení do Mercedesu si ale George Russell bude muset minimálně ještě rok počkat. I příští sezonu totiž zůstane věrný stáji z Grove.