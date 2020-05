Ricciardo přiznává, že jednal s Ferrari. Chápe, proč dalo přednost Sainzovi

Pilot Renault již dříve tento měsíc oznámil, že na konci roku přejde k McLarenu, kde nahradí Carlose Sainze. Sám byl dlouho zmiňován jako možný kandidát na místo v Maranellu, jednal o něm dokonce už v roce 2018, kdy ještě působil v Red Bullu.

"Vedli jsme rozhovory už několik let, to vše pořád pokračovalo až do současnosti. Nepopírám to. Ale nikdy to nepřineslo reálné ovoce. Nikdy jsem se do toho moc hluboko neponořil," připouští Ricciardo.

"Všichni říkají, že bych tam dobře zapadl, samozřejmě s mým jménem a veškerým tím pozadím, ale v takových situacích se snažím nepropadat emocím," pokračuje usměvavý pilot s italskými kořeny.

Letošní sezónu dokončí s Renaultem. Pomůže si pak dalším přestupem? | foto: Pirelli

Místo něj si Scuderia ale nakonec vybrala Sainze. Jak to Daniel vnímá? "Vidím, jak do týmu Carlos zapadá, takže se na to nedívám s pocitem 'Proč ne já?' Carlos loni prožil velmi dobrý rok. Momentálně je horkým zbožím a myslím, dobře zapadá do pozice, v níž se pohybují."

Ricciardo před 3 lety kromě Ferrari jednal i s McLarenem, nakonec však dal přednost Renaultu. Nyní ale změnil názor a míří do Wokingu, byť podle něj nešlo o jednoznačné rozhodnutí.

"Nepřišel žádný okamžik, který by byl jako rozsvícení žárovky s myšlenkou: 'Ano, to je to, co musím udělat.' Rozhovory s McLarenem se datují do roku 2018 a myslím, že pak dále pokračovaly. Samozřejmě nešlo o rozhodnutí přes noc. Myslím, že porovnávat zároveň tyto dva týmy není fér," dodává 30letý Australan.