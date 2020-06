Mercedes mění barvy: černou proti rasismu

Jediným černošským pilotem v šampionátu Formule 1 je Lewis Hamilton, úřadující mistr světa, jenž působí u Mercedesu. V poslední době se sám účastnil demonstrací s heslem "Black Lives Matter" upozorňující na rasovou diskriminaci.

V F1 chce prosadit, aby černošští studenti dostávali více příležitostí, proto zřídil svou komisi (The Hamilton Comission), která má přijít s nápady, jak tomu pomoci již při výchově na školách.

Před víkendovým závodem v Německu Mercedes přichází s upraveným černým zbarvením, na ochraně kokpitu Halo se navíc objeví nápisy "End Racism" (Skončeme s rasismem).

We will race in black in 2020, as a public pledge to improve the diversity of our team – and a clear statement that we stand against racism and all forms of discrimination. 👇