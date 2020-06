Budou zastávky v boxech kvůli omezením pomalejší? Podle Ferrari nikoliv

Týmy kvůli pandemii Covid-10 musí kromě nošení roušek omezit počet zaměstnanců, kteří mohou cestovat na závody: nesmí jich přijet více než 80. Pro případ infekce některého z nich jako například Ferrari navíc vytvářejí vlastní sociální 'bubliny:' skupinky obou aut, které jsou od sebe co nejvíce odděleny.

Pro týmy to bude tedy náročnější během závodních víkendů úzce spolupracovat, některé práce v garáži také potrvají déle než obvykle. Nemělo by se to ale dotknout zastávek v boxech - ty by měly být stejně rychlé jako v minulosti.

"Máme teď vlastní limity, které byly určeny po celkovém počtu 80 lidí. Museli jsme tedy omezit zejména netechnické pracovníky. V důsledku toho činnosti v boxech a inženýrské činnosti nebudou tolik ovlivněny," popisuje Mekies.

Sebastian Vettel loni na Red Bull Ringu | foto: Scuderia Ferrari

"Trochu se to na nich projeví, jelikož se kvůli globální zodpovědnosti pokusíme vzít na závodní okruh co nejméně lidí bez ohledu na limit. Ale celkově neuvidíte velkou změnu v počtu lidí, kteří jsou zapojeni do zastávek v boxech či tamějších činností," pokračuje sportovní šéf Ferrari.

"Omezili jsme počty, abychom mohli co nejvíce věcí udělat vzdáleně. Jak víte, tak tady u Ferrari máme to, čemu říkáme 'paralelní boxy' - vzdálenou garáže, která podporuje naše činnosti. Proto všechno, co můžeme, děláme vzdáleně," poodhaluje Mekies.

"Jsem si jistý tím, že ostatní týmy a FIA to udělají podobně. Ale pokud jde o zastávky v boxech, tak tady uvidíte stejné činnosti," opakuje Mekies před prvním závodem, který se pojede příští týden v Rakousku. Bez víkendové přestávky budou následovat Velká cena Tyrolska na stejném místě a hned další týden Velká cena Maďarska na Hungaroringu.