Je jasno. Williams má nového majitele

To, o čem se spekulovalo delší dobu, bylo dnes oficiálně oznámeno. Slavná stáj Williams mění svého majitele. Od rodiny Wiliamsových ji odkoupila americká investiční společnost Dorilton Capital.

O vstupu nového investora se přitom spekulovalo už delší dobu. Ty tam jsou časy, kdy patřila stáj z Grove k elitním účastníkům závodů Formule 1. Poslední titul získal Williams před více než dvaceti lety. Zasloužil se o něj Jacques Villeneuve během ročníku 1997. Víc úspěchů už však nepřišlo.

Naopak se postupně hromadily trable finančního rázu. Silní sponzoři odcházeli a na jejich místo nepřicházely adekvátní náhrady. Vrcholem všeho byla patrně nepodařená spolupráce s firmou ROKiT, která skončila těsně před začátkem letošní sezony.

Nicholas Latifi v tréninku v Silverstone | foto: Williams F1 Team

Právě tehdy také započala konkrétní jednání o novém majiteli celé stáje. Ta nyní došla do úspěšného konce díky dohodě s americkou investiční společností Dorilton Capital.

Američané tak získají nad kdysi slavným gigantem neomezenou kontrolu. Jméno stáje se ale měnit nebude, to zůstane zachováno. Změnit by se nemělo ani dosavadní sídlo. U Williamsu doufají, že nová smlouva jim pomůže překonat současnou finanční nejistotu a postavit silné základy pro budoucnost.

„Jsme rádi. že Dorilton je naším novým partnerem. Hledali jsme někoho, kdo sdílí stejné hodnoty a vize jako my, přičemž to se nám podařilo. Od samého začátku tohoto procesu bylo naším cílem zajištění úspěšní budoucnosti týmu a ochrana našich lidí. Věřím, že se nám to povedlo," říká Claire Williams.