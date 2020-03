Čeká nás extrémní komprese kalendáře závodů? Škrty znamenají totiž ekonomické ztráty

Současná sportovní pravidla (Čl. 5.4) vyžadují nejen maximální (22), nýbrž i minimální (8) počet velkých cen v rámci jednoho ročníku. „Nepředpokládáme, že bychom se dostali na tuto úroveň, ale nacházíme se na neprozkoumaném území,“ vyjádřil se Ross Brawn pro Sky, jenž si tak nemyslí, že bychom se mohli dostat právě ke spodní hranici předepsané pravidly. Naopak doufá, že se letos odjede minimálně sedmnáct závodů.

„Jsem docela optimistou, že můžeme mít šampionát o tak sedmnácti, osmnácti závodech nebo víc. Takže myslím, že bychom je tam mohli vmáčknout, ale záleží to na tom, kdy sezóna bude moci začít.“ To by samozřejmě znamenalo, že by kalendář tvořilo více podniků v těsném sledu za sebou, přičemž již pro tento našlapaný ročník mistrovství světa se počítalo s celkem sedmi takovými páry závodů.

Dočkáme se startu sezóny v tradiční destinaci Monackého knížectví? | foto: Williams F1 Team

Jaké by tedy mohlo být východisko z této kritické situace? „Jednou z věcí, o které jsme mluvili, byly dvoudenní víkendy a tím, kdybychom měli tři závody po sobě při dvoudenním víkendu, to by mohlo být alternativou,“ říká dále sportovní šéf F1 k případným úpravám kalendáře.

„Myslím, že to, co letos od týmů potřebuje je flexibilita. Musí dát nějaký prostor pro uskutečnění těchto věcí, protože máme velmi neobvyklé okolnosti a musíme zajistit, že budeme mít sezónu, která nabídne pro týmy slušnou ekonomickou příležitost, neuvalíme týmy do tíživé situace kvůli tomu, že nemůžeme mít závody jenom proto, že někdo nechce tři závody za sebou. Jelikož budeme mít zřejmě klidný start. Jsem si jist, že týmy budou flexibilní, aby nám umožnily tyto záležitosti dát dohromady.“