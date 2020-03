Ecclestone: Za rozhodnutí o zrušení závodu, nechtěl nikdo převzít zodpovědnost

Zrušit nebo nezrušit? To je to, oč tu běží. Přesně takhle by se dala nazvat čtvrteční situace v padocku Formule 1. Celý příběh se začal psát o den dříve, kdy byl jednomu zaměstnanci McLarenu proveden pozitivní test na nový typ zákeřného koronaviriu.

Od tohoto momentu si nikdo nemohl být ničím jistý. Úvodní Velká cena se najednou začala otřásat v základech. Co na tom, že na okruh už se začaly sjíždět davy fanoušků. Vedení Formule 1 bylo rázem postaveno před těžké rozhodnutí. A nikdo ho dlouhou dobu nebyl schopný učinit… Jednotné navíc nebyly ani samotné týmy. Zatímco některé závodit chtěly, jiné zastávaly diametrálně opačný postoj.

Podle zákulisních informaci to bylo v tomto ohledu dlouho „nerozhodně“, což bylo zřejmě dalším hřebíčkem do rakve pro neschopnost přinést definitivní rozhodnutí. Celý seriál si tímto jednáním zkrátka zavařil. V očích fanoušků ze všeho nejvíc… Vždyť ještě ani v pátek ráno nebylo v Melbourne jasno o tom, zda se pojede. Dokonce se to nevědělo ani v době, kdy už měly být otevřeny přístupové brány na okruh. Brány, před nimiž už v tu dobu stály zástupy natěšených fanoušků.

Avšak ti se své Velké ceny nedočkali. Sotva hodinu před začátkem pátečního programu byl totiž vynesen verdikt, který znamenal definitivní popravu úvodního závodu sezony 2020. Podle mnohých v naprosto nepřijatelném čase. Ross Brawn sice konání nebo spíše nekonání zodpovědných orgánů hájil tím, že probíhala celá řada jednání a diskuzí, nicméně naštvání řady příznivců neuchlácholil.

Na jejich stranu se nyní postavil také sám velký Bernie Ecclestone. Tedy muž, který byl pro Formuli 1 dlouhou dobu naprosto nepostradatelným. Nyní devětaosmdesátiletý Brit je velezkušeným manažerským harcovníkem. Za svou kariéru musel učinil celou řadu těžkých rozhodnutí. Pro páteční otálení vedení Formule 1 však pochopení nemá.

„Problém vidíme všichni. Je to o tom, že dlouho nikdo nic neřekl. Lidé dlouho nevěděli, na čem jsou. A víte proč? Samozřejmě, že jsou v tom peníze. Ten, kdo rozhodne o zrušení závodu, tak musí převzít veškerou odpovědnost. A to i tu finančního rázu. No a podle toho čekání je jasné, že to nikdo udělat nechtěl,“ nebere si Ecclestone servítky.