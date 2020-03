Existuje nějaká naděje, že F1 zavítá do Austrálie ještě letos?

V okamžiku psaní tohoto textu jsme již měli spíše řešit aktuální formu jednotlivých týmů po úvodní kvalifikaci sezóny. Místo toho se svět zabývá otázkami, kdy ročník 2020 vůbec odstartuje. Velká cena Číny byla jen první vlaštovkou, hrozba rušení závodů a to nejen těch patřících pod křídla královny motorsportu byla s vystupňovanou celosvětovou situací stále reálnější.

V tomto roce se mělo odjet celkem dvaadvacet podniků. Již teď jsou první čtyři (alespoň dočasně) mimo hru, o dalších se zatím spekuluje. Avšak za současného stavu není příliš optimistické očekávat, že se alespoň do začátku léta fanoušci své vytoužené vášně dočkají. A když už byl některý z podniků odložen, lze termín konání vůbec někam přesunout? Zrovna u takové Austrálie to komplikuje jedna zásadní věc - logistika.

"Těšíme se na to, že snad někdy později budeme schopni tento podnik absolvovat," říká Paul Little jakožto hlavní zástupce promotéra australské grand prix. "Musíme vyčkat a uvidíme." Okruh umístěný do veřejného prostoru města má ale tu nevýhodu, že veškerá infrastruktura nezbytná pro fungování celé akce je pouze dočasného charakteru. "Nemůžeme ji tady nechat po celé měsíce," připojuje se jeho kolega Andrew Westacott.

Trať v městském prostředí vyžaduje nesmírné množství příprav | foto: Pirelli

"Respektujeme zde jednu z věcí a sice tu, že jsou tady mužské a ženské fotbalové týmy, odehrávají se tu sportovní aktivity. A uvědomujeme si, že jedním z privilegií jež máme je obsazení krásného parku v [centrální obchodní čtvrti] Melbourne. A tak chceme při výstavbě a demontáži minimalizovat jejich zásah," pokračuje. "Toto zřetelně mění způsob, jakým okruh rozebereme a vrátíme ho zpátky, nicméně ho tady nemůžeme nechat dny nebo týdny. A očekávali bychom, že infrastrukturu rozebereme a odstraníme a vrátíme zpět sportovním klubům v Albert Parku a Melbourne."

"Ve světě Formule 1 jsem se poučil v tom, že nikdy neříkej nikdy," nevzdává se však Westacott myšlenky na případné pořádání letošního závodu v pozdějším termínu. "Zcela zřejmě jsme na tom tady a teď pracovali z Chase Careym. Budeme na tom postupně dělat, nicméně jsme zatím nezačali přemýšlet o budoucím konání nebo něčem takovém. Ale je to zjevně běžné téma debaty, jež by se mohla v průběhu času uskutečnit."

Otazník visí i nad dalšími závody v pořadí. Zatím není definitivně rozhodnuto o podniku na španělském okruhu nedaleko Barcelony, zatímco hrozbě odkladu čelí také grand prix v holandském Zandvoortu.