"Cíle mám jen ty nejvyšší," říká před novou sezonou Leclerc

Charles Leclerc prožil svou první sezonu u Ferrari, a ačkoliv mnozí jeho angažování zpochybňovali, mladý Monačan rozhodně nezklamal. Nevyhnul se sice několika chybám, i tak je ale jeho nováčkovský ročník u Ferrari vnímán pozitivně. Jakby taky ne, když se mu podařilo zdolat zkušenějšího týmového kolegu Sebastiana Vettela, který je čtyřnásobným mistrem světa.

Svého prvního vítězství ve Velké ceně se Leclerc dočkal v belgickém Spa, druhý triumf následně přidal na italské Monze, která je navíc pro Ferrari domácím závodem. Na boj o mistrovský titul to nicméně nebylo. Vzpínající se hřebec totiž značnou část sezony nestačil tempu stáje Mercedes, přičemž když se zdálo, že se situace začíná obracet, bylo už na jakékoli úvahy o šampionátu pozdě. Manko bylo zkrátka až příliš vysoké.

Ferrari tak na mistrovský titul stále marně čeká. Z jezdeckého primátu se v Maranellu naposledy radovali během sezony 2007, kdy se se stal mistrem světa Kimi Raikkonen. Poslední Pohár konstruktérů získala tradiční stáj o rok později. Od té doby pusto a prázdno, řeklo by se.

Charles Leclerc a Sebastian Vettel v závodě v Mexiku | foto: Scuderia Ferrari

Charles Leclerc ovšem věří, že příští rok bude moci o mistrovskou korunu zabojovat. „Doufám, že příští rok budu moci mistrovský titul získat. Nicméně pokud by k tomu mělo dojít o rok později tak si rád počkám. Je samozřejmé, že rok 2020 bude pro všechny hodně důležitý. Půjde také o to, abychom se dobře připravili na sezonu 2021, kdy vejdou v platnost nová pravidla. Bude to jedinečný ročník. Jako tým budeme usilovně pracovat, abychom postavili dobrý vůz, který nám pomůže vyhrát mistrovství světa,“ říká Monačan.

„Moje osobní cíle jsou vždy jen ty nejvyšší. Zisk titulu mistra světa je hodně optimistický, ale udělám vše pro to, abych ho mohl získat. Závodím za ten nejlepší tým, takže bych jim chtěl dát, co si zaslouží. Je ale jasné, že k tomu vede dlouhá cesta,“ dodává Leclerc.

Ferrari však se svým novým vozem zatím spokojeno není. Tvrdí to alespoň zákulisní informace, podle kterých čekali inženýři od nového stroje víc. Italové pak mají na předsezónní testy přivézt dvě různé specifikace svého vozu. Pokud k tomu dojde, bude to stejná filozofie, kterou loni použil Mercedes. Je ale důležité zmínit, že se zatím jedná pouze o spekulace.