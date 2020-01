"Williams se zlepšením nemůže počítat," varuje Smedley

Kdysi dominantní stáj z Grove je stále druhou nejúspěšnější, pokud jde o počet konstruktérských titulů. Na vítězství v závodě ale čeká už od roku 2012 a její forma stále klesá. Zatímco v sezóně 2015 skončila s 257 body třetí za Ferrari a Mercedesem, během posledních dvou let nasbírala pouhých 8 bodů.

Jeho šéfka Claire Williamsová věří, že se letos zvednou, jelikož to už horší než loni být ani nemůže: "Stanovili jsme si během zimy opravdu náročné cíle pro nalezení výkonnosti, obzvlášť v oblasti aerodynamiky a mechanických problémů. A ty se nám daří plnit. Nyní je samozřejmě cílem připravit včas auto pro testy... a mám absolutní důvěru v to, že se to podaří."

Její bývalý zaměstnanec Smedley si ale zlepšením moc jistý není: "Stále existuje filozofie, že už to horší být nemůže. Jelikož se už nějakou dobu pohybuji v motorsportu, a obzvlášť ve Formuli 1, tak realitou je to, že to ještě horší být může."

"Hovoříme o tom, jak už to nemůže být o moc horší než v roce 2019, ale totéž jsme tvrdili o roku 2018. A o roku 2017. Realitou je to, že rok 2020 vlastně může být ještě horší než rok 2019," varuje Smedley svůj bývalý tým před optimismem.

Rob Smedley si nemyslí, že by se situace Williamsu už mohla pouze zlepšovat | foto: Williams F1 Team

Podle Williamsové tým loni nicméně narazil na "skalní dno" a situace se zopakovat nemůže. Letos za něj budou nastupovat George Russell s nováčkem Nicholasem Latifim - po odchodu Roberta Kubici jde o nejméně zkušenou jezdeckou sestavu.

Podle Smedleyho, jenž před příchodem k Williamsu přišel v roce 2014 z Ferrari, nikdo nemůže žít z minulosti: "Každý, kdo si myslí, že se věci dají otočit a vrátit se mezi pět nejlepších týmů šampionátu ze situaci, v níž se nachází Williams, se velmi mýlí. To je zkrátka nesprávný... Můžete být hodně nezávislí, potřebujete ale rozpočet, abyste to mohli zvládnout."

Williams po loňsku o pár prominentních sponzorů přišel (Unilever, PKN Orlen), ty nahradilo pár menších společně s příchodem Latifiho (Lavazza, Royal Bank of Canada, Sofina). Stále nicméně funguje s podstatně menším balíkem peněz než přední týmy.

Smedley dodává, že i přesto má k Williamsu stále silný citový vztah a že mu fandí: "Když jsem nyní vně, tak můžu doufat, ale když jsem byl uvnitř týmu, tak jsem nechtěl jen houpat. Šlo o tragický případ. Nepatřím ke generaci, která by nepamatovala, jak Williams vyhrál mistrovství světa. Pozorovat jejich pád, to fanouškovi Formule 1 láme srdce."