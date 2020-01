Binotto hodnotí svou první sezonu v roli šéfa Ferrari. Co ho překvapilo?

Mattia Binotto zažil v své profesní kariéře přelomový ročník. Loni během zimy totiž nahradil v čele Ferrari Maurizia Arrivabeneho. Mělo se tak stát po vnitřních rozporech, které ale nikdo oficiálně nepotvrdil. Pro švýcarského rodáka to byla tak či tak velká změna. On sám se nechal slyšet, že vedení týmu Formule 1 nikdy nebylo jeho ambicí. Podle mnohých se technický specialista Binotto na pozici šéfa celého týmu nehodí. Vyčítají mu malé politické zkušenosti, přičemž Švýcar uznává, že z tohoto pohledu jej Formule 1 překvapila.

Šéf stáje z Maranella se zároveň vrací k nechvalně známé kolizi svých jezdců z GP Brazílie. Právě tehdy napětí v Maranellu eskalovalo. Binotto se však na celou záležitost s odstupem času dívá pozitivně. Myslí si, že se díky tomuto incidentu, respektive krokům, které po něm následovaly nálada v týmu uvolnila a pročistila. „V týdnu po Velké ceně Brazílie mi zvonil telefon. Byli to Charles a Seb. Oba mi volali společně. Chtěli uskutečnit hovor o třech stranách a vzájemně si věci vyjasnit. Nebylo to z jejich pohledu jen laciné gesto. Ukázalo to, jak jednotného ducha v týmu máme. Přes všechny neduhy a komplikace je to nakonec asi dobře, že se něco takového stalo teď Pomůže nám to, abychom oba do budoucna pochopili,“ hlásí boss Ferrari.

Cíl však Italové nesplnili. Manko na Mercedes bylo výrazné a o tom, že v Maranellu neskončí titul ani letos, bylo jasno velmi brzy. Jejich vůz se trápil s aerodynamikou a správným fungováním pneumatik. Prvního vítězství se Ferrari dočkalo až těsně po letní přestávce, kdy vzpínající se hřebec zařehtal v belgickém Spa. To byl začátek tří po sobě jdoucích triumfů. Rudá barva stála na nejvyšším stupínku ještě v Monze a Singapuru.

Sebastian Vettel před závodem v americkém Austinu | foto: Scuderia Ferrari

Obzvláště vítězství před vlastními Tifosi bylo nadmíru sladké. Právě tento moment lze označit jako letošní vrchol v podání Ferrari.

Na závěr se Binotto ještě vrací k oné zmiňované politické stránce celé věci. Maranello bylo tento rok poměrně často pod drobnohledem svých soupeřů, a to především kvůli pohonné jednotce, ta měla podle mnohých překračovat povolený rámec pravidel. Například v Austinu jsme byli svědky situace, kdy se garáž týmu z Maranella zaplnila lidmi z FIA. Zřejmě na popud soupeřů Ferrari.

„F1 je velkou výzvou, sportovní, technickou i politickou. Nemůžete nic podcenit, dokonce ani pokud máte skvělá auta a piloty. Musíte být neustále ve střehu. Překvapilo mě, kolik úsilí je potřeba tomuhle věnovat,“ uzavírá Binotto.