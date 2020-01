Norris má dlouhý seznam věcí, které chce zlepšit. Klíčové podle něj bude lepší poznání vozu a nastavení

Britský pilot za sebou nemá špatnou nováčkovskou sezónu - i přes smůlu v některých závodech skončil v šampionátu jedenáctý, když na svého týmového kolegu - šestého Carlose Sainze ztratil 47 bodů. Svými výkony zaujal zejména v Bahrajnu či v Rakousku, kde dojel šestý, pátá příčka mu naopak unikla v Belgii po závadě motoru v posledním kole závodu.

Norris se nicméně nechce na nic vymlouvat a chce se dále zlepšovat, aby se zkušenějšímu Sainzovi vyrovnal: "Myslím, že existuje několik věcí, které se o některých víkendech opakují, když jdeme do kvalifikace - jak Carlos nachází čas a jak je dobrý v přizpůsobování se podmínkám na dráze a všemu. Takové věci."

"Jednou z největších věcí, na které tuto zimu zapracuji, je mé poznání vozu. Jak funguje, nejen jak projíždět zatáčky rychleji, brzdit později a podobně. Nastavení a vše s tím spojené, jak se zlepšit celkově jako balík, aby auto pro mě fungovalo lépe a já abych pracoval lépe s vozem," vysvětluje pilot McLarenu.

Lando Norris se raduje svým týmovým kolegou Carlosem Sainzem v Brazílii | foto: McLaren

"Existují i jiné věci v oblasti řízení, o nichž také vím, že je potřebuji zlepšit. Každý víkend jde o podobné věci - trochu se v nich zlepšuji, ale ne dostatečně. Takže až vstoupím do příští sezóny, tak to dám dohromady, tak jako ostatní věci," pokračuje Norris.

"Dokážu využít tyto různé techniky v odlišných zatáčkách na odlišných tratích. Stejné věci se opakují - někdy to je pouze o větším poznání a trochu ze všeho. Myslím, že mám celkem dlouhý seznam toho, na čem musím zapracovat," připouští 20letý pilot.

Back from Nevada and straight into 6 weeks of Training’ada 🥊 pic.twitter.com/7hBFnIno3d — Lando Norris (@LandoNorris) January 8, 2020

"S pokrokem, který jsem udělal, jsem spokojený. S pokrokem, který jsme učinili - mí inženýři, tým, s nímž pracuji - myslím, že nás to dostalo do mnohem lepší pozice před příštím rokem. Není to tak, že bychom se vždy soustředili jen na řízení, jde i o spoustu věcí mimo trať.

Pokoušíme se vše vyřešit a zároveň zlepšit. F1 není jen hrou o tom, kdo dokáže jezdit nejlépe - jde o celý balík, který potřebujete. Nějaký čas se soustředíte na všechny tyto oblasti. Měli jsme dobré i špatné závody, ale snad to vše dáme dohromady před příštím ročníkem, kdy se to bude ještě více počítat," dodává Norris.