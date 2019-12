Bottas srovnává letošní a loňskou sezonu. "Letos bylo mnohem víc zábavy"

Pro Valtteriho Bottase byla sezona 2019 do značné míry přelomová. Finský jezdec potřeboval po nevydařeném ročníku 2018 získat zpět ztracenou půdu pod nohama. Jeho týmový parťák Lewis Hamilton totiž dokázal ve zmíněném roce s osmičkou na konci získat mistrovský titul, kdežto Bottas neslavil ani jedno vítězství.

Rodák z Nastoly byl proto před letoškem podroben zvýšenému očekávání. Bylo jasné, že pokud chce s mistrovskou stájí zůstat i nadále, tak musí přidat. Povedlo se. Finský jezdec vstoupil do sezony 2019 pravou nohou, když dokázal zvítězit hned v úvodním závodě, který se jel již tradičně v australském Melbourne. To ale nebylo všechno. Další triumf přidal Valtteri po heroickém výkonu v Baku. Tehdy se začalo nahlas hovořit o jeho mistrovských ambicích.

Z těch ale nakonec sešlo. Třicetiletý jezdec se totiž postupně začal trápit. Asi nejhorší období zažil kolem letní přestávky. Toho času se zdál být téměř jistým jeho konec u Stříbrných šípů. Nahradit ho měl talentovaný Esteban Ocon, který v té době patřil do jezdecké akademie Mercedesu.

Valtteri Bottas po sezóně 2019 během testu pneumatik v Abú Zabí | foto: Mercedes AMG F1 Team

Věci nicméně postupně nabraly docela jiný směr. Smlouva s Bottasem byla o rok prodloužena, přičemž Ocon zamířil do Renaultu, kde nahradí pro ročník 2020 Nica Hulkenberga.

Fin své výkony po matných závodech zase pozvednul i to nejspíš hrálo v prodloužení vzájemné spolupráce s Mercedesem svoji roli. „Myslím si, že letošek byl důležitý. Pokud bych měl letos stejnou sezonu, jako byla ta v roce 2018, tak si nemyslím, že by se mnou chtěl tým pokračovat. Takto to ve Formuli 1 zkrátka chodí,“ říká Valtteri.

„V porovnání s minulém rokem je moje mentální rozpoložení úplně odlišné. Loni jsem si závody neužíval. Poslední měsíc sezony se mi zdál jako věčnost. Doslova jsem odpočítával dny a těšil se na konec toho všeho, abych se mohl zase dát do pohody."

„Tenhle rok jsem se do našeho sportu znovu zamiloval. Bylo tam mnohem víc zábavy. Doufám, že to takhle bude pokračovat i v budoucnu,“ dodává pilot Mercedesu.

Ten nakonec skončil v konečném hodnocení šampionátu jezdců na druhém místě. Podaří se mu udělat poslední krok k vysněnému triumfu?