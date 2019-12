Verstappen si nemyslí, že bude závodit v jednom týmu s Leclercem. Jaký k tomu má důvod?

O budoucnosti Maxe Verstappena se vedou dlouhé diskuze. Jak by taky ne, když je mladý Holanďan považován za jedno z nejatraktivnějších zboží na jezdeckém trhu. Pro příští rok sice ještě má smlouvu s Red Bullem, ale jeho další kroky jsou velkou neznámou. Rakouská stáj chce Maxe udržet za každou cenu, Verstappen chce pro změnu za každou cenu vítězit. Je proto jasné, že budoucnost talentovaného jezdce bude do velké míry odvislá od formy Rudých býků.

Rodák ze země tulipánů je často spojován s Mercedesem. V úvahu může přicházet samozřejmě také Ferrari. Italská stáj však slovy svého současného prezidenta nedávno přiznala, že Verstappen si u ní svými prohlášeními o podvádění přivřel dveře. Jak na tato slova reaguje sám pilot?

Na to se jej zeptali redaktoři Ziggo sport. Verstappen si nemyslí, že je jeho přestup do Maranella reálný. Důvodem má být Charles Leclerc, který je mimochodem Maxovým velkým rivalem už od doby, kdy oba společně závodili na motokárách a v nižších formulových sériích.

Max Verstappen v souboji s Lewisem Hamiltonem v závodě v Brazílii | foto: Red Bull Content Pool

„Nemyslím si, že k tomu dojde (přestupu do Ferrari). Podle mě byste neměli mít v týmu dva jezdce, kteří mohou být potenciálně týmovou jedničkou,“ říká. Při otázce na Lewise Hamiltona a Mercedes ovšem reaguje trochu jinak. Své partnerství s šestinásobným mistrem světa dopředu nevylučuje. Myslí si, že rozhodne to, co bude chtít samotný tým.

„Kdo ví? Já o možnosti být kolegou Hamiltona momentálně nepřemýšlím. Nakonec, vždy můžete mít na věc svůj názor, vždy si můžete myslet co chcete, ale je to tým, který rozhoduje. Uvidíme,“ líčí.

Verstappen se dále zmiňuje o tom, že práci, kterou odvádí Hamilton uznává. Brita vnímá jako jednoho z nejlepších pilotů Formule 1 v historii. Na druhou stranu však prý nesmíme zapomínat na to, jak silným balíkem Mercedes disponuje. Holanďan tvrdí, že v jeho voze by získalo mistrovský titul 60 procent současných pilotů.

„Je to hodně o autě, mám v sebe důvěru a myslím, že bych to na jeho místě dokázal také. Hamilton je bezpochyby jeden z nejlepších jezdců F1 všech dob, ale chci jen poukázat na to, jak dobrý Mercedes je. Podle mě by s jeho vozem získalo titul 60 procent jezdců,“ má jasno Verstappen.