Ferrari náhle mění sestavu: Sainz se už v Bahrajnu nesveze, místo něj povolán nováček

Španěl se již ve středu v Džiddě neobjevil kvůli nemoci mezi novináři, včera sice do tréninků nastoupil, ale ani zdaleka nebyl ve formě.

Ferrari dnes potvrdilo, že u něj "byl diagnostikován zánět slepého střeva a podstoupí operaci."

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.



The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED