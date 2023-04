Třetí trénink patřil Verstappenovi. Pérez v problémech

Hned od prvních minut třetího tréninku byl na trati hustý provoz. Do vedení se dostal Leclerc, který zajel na červených pneumatikách čas v hodnotě 1:18,731. Druhá příčka patřila Verstappenovi, který ztrácel deset tisícin, ale své rychlé kolo zajel na tvrdším obutí. Třetí Stroll ztrácel půl desetiny a měl nazutou měkkou směs.

Kvalitně zajel také Alonso, jenž se vyšvihnul na průběžnou druhou příčku. Ve vedení byl v tu chvíli Sainz s časem 1:18.1, Alonso na něj ztrácel dvě desetiny. Na trať v úvodních dvaceti minutách nevyjel Sergio Pérez. Russell si prostřednictvím týmové vysílačky přál, aby Mercedes zkontroloval světlou výšku jeho monopostu. Britovi se zdálo, že naráží na asfalt víc, než by bylo zdrávo.

Checo dusts off his rallying shoes and has a slight venture into the gravel 😬#AusGP #F1 pic.twitter.com/cTrop9yhyV