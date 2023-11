Žádná omluva, jenom kompenzace. Pozadí událostí prvního dne v Las Vegas

První páteční trénink byl přerušen po osmi minutách kvůli nedostatečně zajištěnému poklopu kanalizace, na což doplatili Carlos Sainz jr. a Esteban Ocon poškozením vozů. Poté došlo k vyjmutí všech 30 kanalizačních vík, rozmístěných na 6,2 km dlouhé trati, vzniklé otvory zasypat pískem a přeasfaltovat je. Tím pádem druhý trénink nezačal v avizovaném čase 1:30, nýbrž o hodinu později. To už ale v ochozech chyběli diváci.

Podle nařízení v oblasti logistiky a pracovních podmínek, museli fanoušci opustit svá místa, což se oficiální místa pokoušela v několika prohlášeních vysvětlit. Ovšem bez jediného slůvka omluvy nebo vrácení poměrné částky těm, kteří si zakoupili nikoli levné jednodenní vstupenky na první den konání GP Las Vegas. Za osm minut podívané jim organizátoři nabídli sumu 200 $ pro zakoupení zboží v on-line obchodu s merchandisingem F1. Kolik stál lístek na úvodní "show" v prohlášení uvedeno nebylo.

"V závodech F1 neexistuje vyšší priorita než bezpečnost pilotů, zaměstnanců a fanoušků. Po včerejším incidentu s krytem vodního ventilu stáli organizátoři závodu, F1 a FIA před obtížným rozhodnutím, aby dospěla k řešení uzavřít divácké zóny ještě před začátkem druhého volného tréninku. Vážíme si vaší trpělivosti během snahy o nápravu situace. Nebylo to rozhodnutí, které bychom brali na lehkou váhu. Jako poděkování za vaší podporu bychom vám rádi nabídli poukázku v hodnotě dvou set dolarů do oficiálního obchodu Las Vegas Grand Prix. Po úspěšném završení druhého tréninku se těšíme, že všem poskytneme bezpečný a zábavný závodní víkend," zní jedno z oficiálních prohlášení.

Jak to ale bylo s oním vyklizení tribun? Z dalších prohlášení lze vypozorovat, že v tomto směru naráží pořádání závodu na neuvěřitelně propletený systém vazeb, z nichž musí nutně vzejít konflikt. Pochopitelně veškeré problémy se velmi efektně a tradičně zaštiťují snahou o bezpečnost.

"Za prvé jsme se obávali o naše pracovníky bezpečnostních služeb, kteří byli na okruhu dlouhou dobu a museli by tu setrvat ještě déle, až do tří hodin po půlnoci. Potom jsme měli obavu o pracovníky logistiky, zodpovědné za odvoz fanoušků zpět do hotelů. Podle federálních zákonu tu bylo omezení doby, po kterou mohou legálně a bezpečně řídit autobusy. A konečně, personál v oblasti cateringu musel mít čas na úklid, přípravu a doplnění zásob v prostorách pro hosty, aby v dalších dnech bylo vše připraveno pro návštěvníky. Ano, bylo to zklamání, ale věřím, že fanoušci toto vysvětlení pochopí, že jsme museli zohlednit mnoho zájmů, včetně bezpečnosti a ochrany všech účastníků, jakož i zážitek fanoušků během celého víkendu. Existují akce, jako jsou koncerty, sportovní utkání i další závody F1, které byly z důvodu jistých faktorů, ať to byly technické problémy nebo počasí, také zrušeny. To se stává a já doufám, že to lidé pochopí," pokusila se celou situaci vysvětlit generální ředitelka Las Vegas Grand Prix, paní Renée Wilm.

Naskýtá se otázka, zda celé show v Las Vegas neutrpělo zásadní šrám hned na začátku, ačkoliv se mnoho lidí, včetně oficiálních person, pokoušelo celou situaci omluvit. Jiné závody přišly o licence po daleko menších přestupcích; chování pořadatelů v Las Vegas ostatně dokládají snímku fanoušků ukazujících palce dolů, čímž opět vyvstala reminiscence s ostudou v Indianapolis 2005. Nelze se zbavit dojmu, že tak vysoce prestižní akce, jakou bezesporu závod F1 je nebo se aspoň snaží výjimečnost zdůrazňovat, by měla brát v úvahu veškeré možné aspekty. Nehledě k tomu, že zavinění a špatná připravenost trati je v tomto případě evidentní. O tom ale paní ředitelka neřekla ani slovo, přitom právě tento nedostatek mohl aktéry na trati i za jejími okraji být daleko nebezpečnější, než řídit autobus po lhůtě.

Vrcholem všeho pak je penalizace Carlose Sainze jr., jenž musel měnit komponenty na svém voze, ačkoliv nešlo o zavinění z jeho strany ani ze strany týmu. Také tady od promotérů GP v Las Vegas nezaznělo jediné slůvko omluvy. Namísto toho se v Las Vegas sebevědomě domnívají, že "jejich" GP se tu bude jezdit dlouhá léta.