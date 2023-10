PROHLÁŠENÍ PO ZÁVODĚ: Pérez riskoval vše, nečekal Leclercův manévr

Red Bull

Sergio Pérez, odstoupil po kolizi

Zariskoval jsem. Zaplatil jsem za to vysokou cenu, ale upřímně jsem také nečekal, že Charles bude brzdit tak pozdě, protože byl uprostřed, takže měl poněkud menší manévrovací prostor. Byl jsem před ním, myslel jsem, že se chystá víc stáhnout, ale při takových situací se vše děje na poslední chvíli. Bohužel můj vůz byl hodně poškozený. V týmu cítím pořád stejnou podporu - podívejte se na ten dav tady, to se snad nikomu nepoštěstí. V šampionátu jsem druhý, do konce zbývají ještě tři závody a já jsem zkusil vyhrát domácí závod. Chci říci, co jiného jsem měl dělat? Viděl jsem mezeru a šel do toho. Snad jsem riskoval příliš, ale chtěl jsem dnes vyhrát.

Haas

Nico Hülkenberg, 13. místo

Pneumatiky prostě odešly. Odjet 37 kol je dlouhá vzdálenost a na středně tvrdých pneumatikách nám to nevyšlo. Bohužel už jsem předtím použil tvrdou směs, protože jsme počítal se strategií jedné zastávky a pochopitelně jsme netušili, že přijde červená vlajka. Její načasování nebylo ideální a můj závod ovlivnilo - ale důležitější je, že je Kevin v pořádku. Byl jsem takový blok a ostatní asi dost otravoval, museli být frustrovaní, když tak dlouho civěli na mé zadní křídlo, ale mně to dělalo radost.

Kevin Magnussen, nehoda

Havárie nastala po selhání levého zadního zavěšení. Stalo se to na špatném místě a narazil jsem tvrdě do zdi, takže rána se přenesla na ruce a trochu mě bolely, ale je to v pořádku. Musíme prozkoumat, co se přesně stalo, protože to bylo náhlé. Předtím se mi jelo dobře, dlouho jsem byl uprostřed skupiny a přehřívaly se mi pneumatiky. Netuším, co nehodu způsobilo, jestli to nebylo něco z předchozí doby.

Günther Steiner, šéf týmu

U Kevina došlo k defektu závěsu, takže musíme zjistit, proč k němu došlo, ale zdá se, že to nějak souvisí s horkem - provedeme kontrolu. Byl to opět těžký den, ale nejsou tu jen negativa. Nico dlouho držel bodovanou pozici, ale kvůli červené vlajce, kterou jsme vlastně způsobili my, nedokázal v posledním stintu udržet pneumatiky při životě, jako jeho soupeři. Jeli jsme na nich skoro celou vzdálenost, ale »skoro« nestačí. Jinak se domnívám, že celý tým předvedl dobrý výkon a Nico jel fantasticky ve snaze udělat výsledek.

Prohlášení budeme průběžně doplňovat