Druhý trénink znovu pro Verstappena. Norris v závěsu

Druhý měřený trénink před GP Mexika využila řada pilotů pro otestování prototypových pneumatik na sezonu 2024. Na nových i aktuálních pneumatikách zářil Verstappen. Trojnásobný šampion je zdá se největším favoritem i tentokrát. Slušné tempo na středních (žlutých) pneumatikách ukazovalo také Ferrari. Zejména Leclerc si chce po diskvalifikaci v Austinu napravit chuť.

Po nasazení nejměkčích pneumatik zažil krizovou chvilku Alonso. Pilot Aston Martinu chyboval a dostal se do hodin. Zeď sice Španěl nepolíbil, ale i tak preventivně zajel do boxů. Vypadá to, že mizérie Aston Martinu bude pokračovat i v Mexiku, což je pro ambiciózní tým velké zklamání. Obzvláště když přihlédneme k jeho skvělé formě ze začátku ročníku.

That was a scary spin for Fernando! 😵‍💫



A snap of oversteer almost puts Alonso in the barriers, but he turns it into a beautiful 360 and returns to the pits#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/JF7tV6CpGn