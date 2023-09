PROHLÁŠENÍ: "Neskutečné" Red Bull slaví historickou výhru a double k tomu

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Nikdy bych nevěřil, že je to možné, vyhrát desátý závod. Ale dnes jsme na to museli zamakat a tak to byla mnohem větší zábava. Měli jsme dobrou rychlost, ale oni měli dobrou maximálku, takže byl těžké je dojet a v první zatáčce udělat ten krok, takže jsem ho musel donutit udělat chybu. Naštěstí v jednu chvíli probrzdil. Zkusil jsem zůstat trpěliví a vybral si svou chvíli.

Sergio Pérez, 2. místo

Bylo to maximum, čeho jsme dnes mohli dosáhnout. Bylo těžké předjíždět, mnohem těžší, než jsme mysleli. Bylo to šílené, protože jsem hodně ničil pneumatiky. Nakonec jsme je zvládli dostat oba. Myslím, že jsme udělali velký pokrok. Co se nastavení týče, cítím se v autě mnohem lépe. Takže očekávám, že nejlepší formu uvidíme v následujících závodech.

Christian Horner, šéf týmu

Museli jsme to udělat tím těžším způsobem. Ferrari dnes byla rychlá. Carlos bránil jako o život, takže Max musel nejprve předjet a potom si udělat náskok. Je to Maxova desátá výhra v řadě, což je neuvěřitelné. Patří to všem v týmu za jejich úsilí. F1 je největší týmový sport na světe a potřebujete každého v týmu, aby odvedli svou práci. Takže ta výhra patří všem v Red Bullu, odvedli neskutečnou práci. Ta výhra tady pro nás dost znamená.

FERRARI

Carlos Sainz, 3. místo

Bylo to náročné. Nebývá to náročnější než dnes. Opravdu jsem celý závod strávil s nohou na plynu a snažil se udržet za sebou Red Bully. Nakonec jsem trošku zaplatil cenu se zadními pneumatikami. Vždycky je mi potěšením závodit s Charlesem, když mám příležitost. Dnes jsme si to užili.

Charles Leclerc, 4. místo

Takové by závodění podle mě mělo být vždy. Připomnělo mi to motokáry, kdy jsme jezdili na hraně. S Maxem jsem měl v minulosti podobné souboje, s Checem také a s Carlosem dnes, bylo to opravdu na limitu. Já osobně jsem si to opravdu hodně užil. Bylo tam hodně chvil, kdy to bylo náročné, ale nestěžuji si, tohle je to, proč mám závodění rád. Adrenalin, když závodíte kolo na kolo, byla to zábava. Bylo to na hraně od Carlose co se bránění týče a z mé strany zase útočením. Pro nás oba to hodně znamená, být tu na pódiu, takže jsme do toho dali vše.

Frederic Vasseur, šéf tým

Určitě je to zvláštní pocit, když vaši jezdci závodí, ale jak víte, já jsem toho fanouškem, nechat je. Byl to skvělý pocit, řekl jsem jim, ať neriskují. To řečené neriskovat je relativní, ale my si těch posledních pár kol užili a doufám, že i fanoušci. Jak si umíte představit, budeme mít diskuzi, ale asi ne dnes večer, zítra v továrně. Nechci se na to dívat dnes, až zítra.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.