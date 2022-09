PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Leclerc s prvním místem nepočítal

Ferrari

Charles Leclerc, 1. místo

Jsem příjemně překvapen. Nečekal jsem, že budeme bojovat o pole position po tom, jak jsme na tom byli ve Spa, takže získat takový výsledek na domácí půdě je hezké. Během tréninků jsme na voze testovali spoustu věcí a našli díky tomu nějakou rychlost. Může to pro nás být dobrá neděle.

Aston Martin



Sebastian Vettel, 17. místo

Byl jsem s mým kvalifikačním kolem spokojen, vložil jsem do toho hodně úsilí. Nakonec jsem měl jen jeden pokus kvůli problémům s karoserií z první jízdy, což znamenalo, že jsem se nemohl dostat do rytmu. Obecně pro nás tento víkend nebyl jednoduchý. Na této trati z nějakého důvodu nejsme příliš konkurenceschopní. Ale zítra je nový den a my budeme tvrdě tlačit, abychom udělali pokrok. Získáme nějaké pozice na roštu od jezdců, kteří budou penalizováni, takže bychom měli začít uprostřed roštu. V neděli jsme obvykle konkurenceschopnější, takže uvidíme, čeho můžeme zítra dosáhnout.

Lance Stroll, 18. místo

Vždy jsme věděli, že to pro nás nebude nejlepší trať a myslím, že se to odrazilo na dnešním výsledku. Monza je velmi odlišný okruh od tratí, které jsme nedávno navštívili. Zdá se, že na tento vysokorychlostní okruh máme trochu příliš velký odpor. Jsem si jistý, že později v sezóně předvedeme silnější výkony. Pozice na startovním roštu získáme díky penalizaci ostatních jezdců, takže zítra by to pro nás mohlo dopadnout lépe. Pokusíme se udělat, co bude v našich silách, abychom závodili o body.

Mike Krack, šéf týmu

Sebastianovu kvalifikaci zkomplikoval uvolněný zaslepovací panel, což ho stálo nějaký čas na trati, když jsme to přijali a zajeli s ním do boxů, abychom vyřešili tento problém. Dostal se do poslední jízdy, a nakonec zajel čas pouhých sedm setin od Q2. Lance měl dobrou jízdu, držel se plánů, ale charakteristiky okruhu Monza nejsou pro náš vůz nijak zvlášť vhodné, vždy to bývala náročná kvalifikace. Jsem optimističtější ohledně našeho zítřejšího závodního výkonu a očekáváme, že získáme několik pozic na startovním roštu, když jiní jezdci kvůli penalizacím spadnou.

Haas

Kevin Magnussen, 19. místo (16. po penalizacích)

Bylo to přesně tak těžké, jak jsme očekávali. Domnívám se, že jsme nebyli daleko od postupu do Q2 - a kdyby se to povedlo a můj nejrychlejší čas na kolo nebyl smazán - bylo by pro nás velké překvapení, pokud by se to povedlo. Před zítřkem je bezesporu zajímavé, že je opět dost pilotů na jiných pozicích.

Mick Schumacher, 20. místo (17. po penalizacích)

Odjel jsem jen velmi málo kol a myslím, že to je hlavní důvod, proč prozatím víkend dopadá tak bídně. Tyhle věci se stávají, není to ničí vina a koneckonců po kvalifikaci vyhráváme, ale i prohráváme společně. Teď jde o to, s kým se budeme chtít pustit do křížku, ale před námi může být pár soupeřů, pro nás snad snáze dosažitelných. Závod nás teprve čeká, takže budeme doufat, že nám pomůže trocha improvizace.

Günther Steiner, šéf týmu

Dnes to nebyl nijak fantastický den. Prostě se musíme sebrat a doufat, že to zítra bude mnohem lepší - o mnoho víc toho opravdu říci nelze.