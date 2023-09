Tifosi na koni, druhý trénink vyhrál Sainz. Pérez boural

Druhý trénink začal smolně pro Aston Martin - Lance Stroll zastavil na trati, hlásil ztrátu výkonu. Tým později vydal prohlášení, že kanadského pilota zastavily problémy s palivovým systémem. Z pohledu výkonu vypadalo slušně Ferrari - jezdcům Scuderie patřily v polovině druhého tréninku první dvě příčky.

Třetí příčka patřila Alonsovi. Red Bull byl v této chvíli spíše v ústranní, Pérez byl pátý, Verstappen šestý. To se změnilo s příchodem kvalifikačních simulací, kdy se Sergio Pérez na chvíli dostal na první příčku.

🚩 RED FLAG 🚩



Perez slides through the gravel at the final corner and gently bumps the wall#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/BppMzP0xyd