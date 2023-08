PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: "Max nedělá chyby," zlobí Norrise

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Byla to náročná kvalifikace. Povrch trati hodně klouzal na tom novém asfaltu. Bylo to o tom zajíždět kole a vyhnout se potížím. Myslím, že to se nám podařilo celkem dobře. V určitých částech byla jedna suchá stopa na hladké, takže jsme museli trošku riskovat, ale poslední kolo jsem si hodně užil. Tlak na výkon je tu pořád, ale když se to všechno podaří, je to neuvěřitelné.

MCLAREN

Lando Norris, 2. místo

Bylo to dobré. Jsem spokojen. Druhé místo je dobrý výsledek v daných podmínkách. Sem tam doufáte, že max udělá chybu. Ale neudělá ji, takže je to trošku frustrující. Ale jsem spokojen. Tým odvedl dobrou práci. Byla to chaotická kvalifikace a další druhé místo. První polovina posledního kola byla mega, ale druhá už byla horší než některé jiné. Takže vrchol byl příliš brzy, ale já si tyto podmínky hodně užívám. Druhé místo beru.

MERCEDES

George Russell, 3. místo

Opravdu dobrá kvalifikace. Na začátku roku byla kvalifikace mojí silnou stránkou, ale trošku se to poslední dobou pokazilo. Bylo dobré užít si pauzu a vrátil jsem se s novými nápady a zrelaxovaný. Pro zítřek jsme v dobré pozici bojovat o pódium. Kolo bylo ok. Vždy se trošku trápíme, když je mokro a nebo trať osychá na hladké a museli jsme je zahřát. Ale víme, že sobota je naší slabinou, jsme silnější v neděli. Bude to vzrušující závod. Jsem si jistý, že Max bude mít svoji neděli a bude zítra mávat divákům. Snad budeme mít dobrý souboj s Alexem, Landem a všemi těmi ostatními.

Lewis Hamilton, 13. místo

Na konci jsem zajel dvě kola a pneumatiky se přehřívaly, takže jsem se nemohl zlepšit. Snad se budeme moci posunout vpřed, když bude auto těžší v závodě. Není to okruh, na kterém se lehko předjíždí, ale zítra je nový den a dám do toho vše.

