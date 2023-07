PROHLÁŠENÍ po sprintu: Emoce u Piastriho i Gaslyho

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Bylo to jistější zůstat v prvním kole na trati, mohl jsem jet první a potom by mě ostatní zablokovali, mohl vyjet safety car a potom bychom hodně ztratili. Nevadilo mi zůstat. Pozici jsme ztratili a věděli jsme, že jsme rychlí a že když jsme nazuli přechodné, létali jsme. Auto bylo rychlé, pneumatiky držely, měl jsem měl malinký problém s brzdami. Zítra musím předjet pár aut, největší riziko bude první kolo, první zatáčka, to je tady vždy náročné. Pokud se vyhneme problémům, máme rychlé auto.

Sergio Pérez, nedokončil

Lewis do mě narazil a zcela poničil celou pravou stranu mého auta, takže bylo po rychlosti. Bohužel to znamená, že dnes nemáme žádné body.

Christian Horner, šéf týmu

Samozřejmě je výhodou být v boxové uličce první v tom, že je celé startovní pole za vámi. Ale bezpečnější bylo, aby Max jel a zajet do boxů s Checem. Checova zastávka byla skvělá a vyjel před oběma Ferrari, dostal se na čtvrté místo. Max zajel na konci prvního kola a vyjel za Oscarem, ale dojel ho a nakonec vyhrál. Zase skvělá jízda Oscara. Počkali jsme na restart a měli jsme jistotu v naší rychlosti. Ale nikdy nevíte. Max říkal, že Oscar má už opotřebované gumy, takže to možná potom bylo jednodušší. Bohužel u Checa došlo ke kontaktu s Lewisem a měl poškozené bočnice a ztrácel přítlak. Rychlost byla horší a neměli jsme jinou možnost než odstoupit. To byla smůla.

MCLAREN

Oscar Piastri, 2. místo

Jsem moc šťastný. Zkusili jsme to co to šlo, když zajel safety car a pár kol jsem vedl. Dal jsem do toho maximum, ale Maxovi jsme se nemohli rovnat. Je pěkné být tu na druhém místě. Krom rychlosti Maxe to bylo dobré, moc gratuluji týmu, opět. Poslední tři víkendy byly oproti tomu, jak to bylo do té doby, hodně speciální, tak moc díky za auto. Stále máme dost práce, abychom se dostali úplně do čela, ale tady nahoře je to pěkné.

ALPINE

Pierre Gasly, Alpine, 3. místo

Je to úžasný pocit, jsem moc spokojen být tu mezi prvními třemi. Zvlášť tady ve Spa, což je pro nás skoro něco jako domácí závod, když nemáme závod ve Francii. Byly to náročné podmínky, takže jsem nesmírně rád, že jsme zajeli do boxů ve správnou chvíli a zvládli až do konce za sebou udržet Lewise. Je to zvláštní být tu ve Spa. Hodně jsem myslel na Anthoina (Huberta) a mám radost za celý tým. Dal jsem do toho vše a viděl jsem Lewise, jak se přibližuje. Já se jen snažil zůstat soustředěný na jízdu, jet čistě a nebylo to lehké, dal jsem do toho vše a vyplatilo se. Jsem šťastný za všechny a zítra do toho půjdu.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 7. místo

Pérez byl pomalý, vyjel zeširoka a pomalu ve čtrnácté zatáčce. Já měl skvělý výjezd a byl jsem o půl auta vedle něj a nakonec jsme do sebe narazili. Byl to závodní incident a určitě to nebylo úmyslné. Nicméně komisaři to viděli jinak. Byly to náročné podmínky a dali jsme do toho maximum. Ve sprintu zase příliš moc nezáleží, zda jste sedmí nebo čtvrtí, je to pár bodů. Naše rychlost je slušná. Zítra jsme třetí, mám před sebou Ferrari a Péreze, takže doufám, že s nimi budu schopen bojovat. V jednou chvíli se přežene Max a já se pokusím za sebou udržet Ferrari.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.