Ferrari chce v Miami zaútočit. Podle Vasseura smazali polovinu ztráty

Novinky budou potřeba, protože ačkoliv Ferrari v Baku získalo své první letošní podium, neděle ukázala propastný rozdíl mezi závodním tempem Scuderie a Red Bullu. Na Ferrari navíc tlačil Aston Martin a ani Mercedes nebyl daleko. Ke všemu, se očekává, že Aston Martinu sedne trať v Miami víc než ta v Baku.

„Do Miami i na další závody přivezeme důležitá vylepšení. Bude důležité analyzovat, jak na ně auto zareaguje. Samozřejmě z nich chceme vytěžit maximum, to je náš cíl. Měl by nám v tom pomoct klasický formát závodního víkendu, neboť na správnou kalibraci nových dílů bude dostatek času," říká šéf Scuderie Frederic Vasseur. Ten zároveň odmítl, že by Ferrari uvažovalo o drastických změnách v koncepci vozu. Italové půjdou postupnou evolucí.

„Sezona bude ještě dlouhá, pořád jsme na jejím začátku, věřím, že máme vše potřebné k tomu, abychom uspěli. Když si porovnáte závody v Saúdské Arábii a v Baku, smazali jsme 50 procent naší ztráty. Smazat dalších 50 však bude o poznání složitější. Víme, že se musíme zlepšit a víme, kde se musíme zlepšit," dodává nejvýše postavený muž Ferrari.