První trénink ovládl Leclerc před Russellem a Verstappenem, Bottas havaroval

Už po začátku tréninku se trať zaplnila všemi 20 monoposty. Už při této situaci bylo v boxové uličce pořádně rušno, protože Esteban Ocon byl ze svého stání vypuštěn zrovna v okamžiku, kdy se na trať vydával i George Russell, naštěstí se tento incident odešel beze škod.

Close call for Russell and Ocon in the pit lane, as they both hurry out to explore @f1miami for the first time 👀#MiamiGP #F1 @HardRockStadium pic.twitter.com/Q1nH7CFwpG — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

První čas si sice zapsal Lance Stroll, ale dojížděním ostatních jezdců se pořadí každou vteřinou měnilo. Náročnost okruhu ukazovalo i mnoho chyb, přesněji hodiny Charlese Leclerca či Jukiho Cunody, který se se svým týmovým kolegou Pierrem Gaslym už od začátku hlásil o slovo. Chyboval i Verstappen, který se na výjezdu z jedné ze začátek opřel o bariéru.

Drivers are already pushing at Miami International Autodrome! 😅



Max skims the wall, while Charles and Yuki get in a spin 🔃#MiamiGP #F1 @f1miami pic.twitter.com/HTh041d38H — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Po patnácti minutách se na prvním místě objevil Carlos Sainz, kterého následoval Leclerc se ztrátou necelých tří desetin. Třetí Verstappen na Monačana ztrácel pouhých 9 tisícin. Ten svá kola na rozdíl od svých rivalů obkroužil na měkké směsi. Kola se stále zrychlovala, to potvrzuje i čas Leclerca o hodnotě 1:32,949, který ho posunul prozatím na 1. místo. Růžky vystrčil i George Russell, který ztratil na Leclerca pouhou tisícinu. Lewis Hamilton si připsal 5. čas se ztrátou již 6 desetin vteřiny.

Po polovině tréninku byly na čele vozy Ferrari s rozestupem 112 tisícin. Leclerca ale odsunul rychlý čas Lewise Hamiltona, ale to bylo na nějakou chvíli jedno z posledních měřených kol, protože v Miami byly vyvěšeny červené vlajky. Poprvé se stal viníkem Valtteri Bottas, kterému se smýkl vůz v 7. zatáčce a jeho Alfa se zastavila až o vnější bariéru.

🚩 RED FLAG 🚩



Valtteri Bottas loses the back-end of the car and hits the wall 💥



He's out of the car, and on his way back to the paddock#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/5Fa7hrs8J6 — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Deset minut do konce a pořadí se nám začalo míchat. Na prvního Verstappena ztrácel 9 setin George Russell, 5 desetin ztrácel třetí Albon a 7 desetin čtvrtý Gasly, všichni na červeně označených pneumatikách. Když Holanďan dokončil svůj tréninkový program, tak se na čele objevil opět Charles Leclerc, kterému tato pozice do konce tréninku zůstala. Monačana doplnil Russell s Verstappenem.

GP Miami (Miami International Autodrome) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:31,098 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,169 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:31,277 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:31,301 5. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:31,498 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:31,528 7. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:31,854 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,956 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:32,559 10. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:32,592 11. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:32,615 12. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:32,884 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:33,020 14. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:33,024 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:33,417 16. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:33,576 17. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:33,773 18. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:34,043 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:34,945 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:35,637

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ