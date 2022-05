Druhý trénink pro Russella. Sainz havaroval

Úvod druhého tréninku probíhal v poklidném rytmu. Jezdcům to na nové trati pořád docela klouzalo, takže nikdo přehnaně neriskoval. Přesto se Sergio Pérez roztočil. Micku Schumacherovi pro změnu odletěl kus bočnice. Do vedení se dostali jezdci Ferrari. Sainz byl o desetinu rychlejší než Leclerc. Oba přitom kroužili na střední směsi.

🚩 RED FLAG 🚩



Sainz hits the wall at Turn 13



Driver has exited the car and is OK #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/HEp0CEYdVU