ANALÝZA: Hledáme nový formát F1? Zdál by se vám tenhle jako nesmysl?

Není si nutné dělat iluze: F1 postupem času vyrostla ve finančního giganta, jemuž se ne nadarmo říkalo Královna motorsportu. Bez všudypřítomné nostalgie bych rád oslovil ty diváky, co se celý týden těšili na pozdní nedělní hodiny, aby shlédli většinou hodinový záznam evropské Grand Prix, doprovázené nezaměnitelným hlasem Luboše Pecháčka. Trnuli, zda se uskuteční přenosy (pro ty méně znalé, hnal jsem famílii z víkendového pobytu na chatě, abych viděl GP Rakouska, jenže onoho roku 1979 došlo k rozporům ohledně platby, takže se nic nevysílalo a já byl půl roku za černou ovci rodiny), nedočkavě listovali programem, zda bude ten či onen záznam a pravidelně okukovali i pondělní rubriku Sport ve světě, kde sem tam lupli nějaký ten šot zejména ze zámořských závodů.

Clay Regazzoni měl na svém kontě trofeje z nemistrovských závodů | foto: Williams F1 Team

Proti tomu si dnešní F1 fans žijí jako chrochtající sudokopytníci v blíže neurčeném lánu obilí (opravdu nelezou do ječmene, pšenice či ovsa?). Přenosy všeho, záznamy, dokumenty (překlad - no comment), k tomu všemu ještě Drive to Survive a internet nabušený tématikou. A najednou začínáme zívat. Zvláště když se na trati dohromady nic neděje, tedy pokud zrovna ten či onen pilot nespadne z důvodu nějakého maléru dozadu a musí se probíjet na čelo, k čemuž mu stačí 5 - 10 kol. Ti, kterým F1 nic neříká, chodí okolo a jenom pronesou: "Vyhrál zase Verstappen (případně dříve Hamilton)?" Je to asi jako kdybyste koukali každý týden na fotbal a věděli dopředu, že Slavie vyhraje 3:0 a góly dají Lingr, Olayinka a možná někdo třetí.

Jistě, ozvou se hlasy o nespokojených králíčcích. Ale když je tu fotbal, mající pochopitelně podstatně širší základnu, ten má MS jednou za čtyři roky a je to skutečně svátek - byť už i tam se začíná kumulovat jev negativní, dělají se "spravedlivá" místa pro kontinenty a podobně, takže za chvíli bude hrát na šampionátu 108 týmů a my na to budeme - tedy spíš nebudeme - koukat půl roku. Jako by si odpovědní lidé odmítali uvědomit, že pokud do vás budou prát ze všech stran svůj produkt, tak vám ho maximálně otráví.

Je tu protiargument - tak významnou událost by na své půdě chtěli všichni, protože to je nejen prestižní záležitost, ale i finanční terno. Rád bych tady připomněl některé evidentní přešlapy, mimo jiné GP v Dallasu 1984, kde se ve snobském prostředí jelo, aniž by byla celá akce řádně prověřena. Samozřejmě, USA je preferovaný zákazník, ale položme si otázku, jak dlouho u F1 vydrží. Americký tým pořád není na dostatečné, opakuji dostatečné výši, američtí piloti od dob Maria Andrettiho a snad trochu Eddie Cheevera (ačkoliv ten drtivou část kariéry sídlil s rodinou v Itálii, tedy určité vice versa k Andrettiho osudu) žádnou díru do světa neudělají. A fanoušci USA budou klást požadavky a mít nároky. Ostatně i jejich soccer boom taky prozatím kolísá od občasných úspěchů k poklesu. A to si místní funkcionáři po pořádání MS 1994 slibovali, že American boys budou usilovat od příštího šampionátu o příčky nejvyšší.

Závod v Dallasu 1984 se vyznačoval úmorným vedrem | foto: Williams F1 Team

Pořadatelé Grand Prix proto berou jako štít požadavky promotérů - aniž by si uvědomili, že ne vždy jsou finance tím jediným a správným argumentem. Místo, kde by se GP měla pořádat, musí splňovat mnoho hledisek - nelze počítat s tím, že jeden rok se do ochozů nahrne fůra lidí, samozřejmě třetina z nich pouze proto, aby byli dostatečně vidět, protože jinak nemají o F1 ani páru, ale další roky to číslo může pozvolna či závratně padat. Svou roli může hrát i ekonomika, protože pořádání takového závodu není legrace, a vytrhnout ho nemusejí ani místní sponzoři, protože většinou si takový výdaj prostě nemohou dovolit.

Přitom by tu mohl být velmi jednoduchý a poměrně schůdný model. Tedy jednoduchý a schůdný - musely by ho posvětit týmy, ale ani to by nemusel být zásadní problém. Naši vnímaví fanoušci (myšleno F1NEWS.cz) také došli k názoru, že by stačilo oživit tradici nemistrovských závodů. Vždyť až do 70. let se jich jezdilo plno, třeba ještě v roce 1971 jich bylo na pořadu osm! Za jejich pád do značné míry může Bernie Ecclestone, protože právě od roku 1972 začal prohlašovat, že vozy "jeho" F1CA (později FOCA) na tyhle nesmysly jezdit nebudou. Samozřejmě, technika je drahá, kvůli malému počtu závodníků ji doplňovaly vozy F5000 nebo později starší formule šampionátu Aurora. Díky tomu se poslední tradiční Race of Champions jel v roce 1983 a poté - utrum. Všechny závody historických formulí, kde jezdí proti sobě typy z naprosto nesouvisejících období a tudíž kvalitativně i výkonově totálně odlišné, jsou jen náhražkou pro připomenutí, že existují, nic méně, ale ani nic víc.

Nováčci si mají sice sem tam možnost monopost osahat, ale rozhodně téměř nikdy v závodním režimu | foto: Aston Martin

Zkusme si na chvíli zahrát na delfskou věštírnu. Místo pozvolna stále více kritizovaných sprintů (ona ta atraktivita za každou cenu také nemusí nést ovoce) by mohly stáje nasadit své rezervní piloty a poslat je v mezičase do oblastí, kde na F1 čekají nebo o ni přišli. Promotéři by mohli ukázat, zda jsou na start či restart připraveni, stáje by mohli poslat do nemistrovského boje i jakousi "zálohu" mechaniků, aby si nová pit-crew sestava zvykla na závodní zatížení. Očekávám, že dojde k argumentu o plýtvání silami, monoposty, náhradní díly nejsou také zadarmo - ale pokud bychom celý tenhle pokus vyjmuli z rozpočtového omezení, tak mi snad nikdo nebude tvrdit, že by třeba v Polsku, České republice, Finsku či Dánsku takový závod nepřivítali. Zkuste mi v připojené anketě říci, jestli by vás zajímala i taková Grand Prix, za níž by nebyly body, ale viděli byste třeba zavedené nebo nastupující adepty F1.

Pro všechny, kteří se chystají na tradiční sraz debatérů v Hříměždicích (12. - 14. května, bližší informace podá Odin5), zároveň toto téma nadhazuji jako jedno ze stěžejních. Pochopitelně asi těžko něco vyřešíme, ale kdo ví, FIA čte i F1NEWS.cz a může se, byť i jen drobně, inspirovat. Zase až taková fikce to nemusí být.