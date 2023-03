Jordan si přeje třaskavou jezdeckou výměnu. F1 ji potřebuje, říká

Eddie Jordan má jasno. Podle obchodníka a bývalého šéfa stejnojmenné stáje by sedminásobný šampion měl zamířit k Ferrari. Jordan to zdůvodňuje vícero aspekty, kromě jiného i tím, že Mercedes se prý začíná více soustředit na mladého George Russella.

„Lewis by měl zamířit k Ferrari. Potřebuje to Ferrari i Formule 1 jako taková. Doufám, že k tomu dojde," přeje si Jordan. Další teoretickou možností je pro Hamiltona návrat do McLarenu. V britské stáji před lety začínal a ve Wokingu slavil svůj první titul ve F1. Takovému scénáři ale Eddie Jordan příliš nevěří. „Mohl by se vrátit do McLarenu, ale vzhledem k tomu, jak na tom tým teď je, nedávalo by to pro něj smysl. Lewis potřebuje tým, který je schopný vyhrát šampionát."

Lewis Hamilton gratuluje Charlesovi Leclerkovi po kvalifikaci v Baku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Logicky se nabízí výměna sedaček mezi Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclercem. O situaci Hmailtona už řeč byla a ani Leclerc momentálně není ve Ferrari dvakrát spokojený. Monačan údajně před pár dny inicioval schůzku s prezidentem Ferrari, na které se měla řešit jeho budoucnost.

„Leclerc by se do Mercedesu hodil. Bylo by super vidět jeho souboj s Russellem v jednom týmu. Jsem si jistý, že celý formulový svět by výměnu mezi Hamiltonem a Leclercem uvítal," dodává Eddie Jordan. A co myslíte vy? Hnou se ledy na přestupovém trhu?