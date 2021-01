Všechny jsem porazil, říká Verstappen. A co mu radil otec ohledně týmových kolegů?

Max Verstappen bude mít v sezoně 2021 nového týmového kolegu. Alexe Albona vystřídá ve druhém voze stáje Red Bull Sergio Pérez. Rudí býci i Max Verstappen doufají, že Mexičan bude podávat ve srovnání s Albonem i Gaslym lepší výkony.

To by Red Bullu mělo umožnit vytvořit na Mercedes odpovídající tlak, neboť ještě loni platilo, že stříbrné šípy byly díky vyrovnanému jezdeckému tandemu ve výhodě.

Zároveň se ale objevuje jisté riziko. O kvalitách Sergia Péreze není pochyb a pokud by vítěz loňské GP Sachíru tlačil na Verstappena až moc, mohlo by to znamenat destabilizaci celého týmu. Něčeho takového se ale Verstappen neobává a odvolává se na skutečnost, že doposud ve Formuli 1 porazil všechny své týmové kolegy.

Sergio Pérez v kvalifikaci v Sáchiru | foto: Racing Point F1 Team

„Když jsem ve Formuli 1 začínal, můj otec mi říkal, že musím rozdrtit všechny své týmové kolegy, protože vítězství nad jezdci, kteří mají stejný materiál jako vy, je velmi důležité. Musíte být prostě rychlejší než kolega. Samozřejmě, že vím, jak rychlý Sergio je, on bude mít stejný cíl, ale já zatím všechny své týmové kolegy porazil, což je pro mě fajn," říká Verstappen.

A znovu opakuje, že má z příchodu Péreze do týmu radost. „Je to dobré, snad díky němu dokážeme vytvořit víc strategických variant k tomu, abychom porazili Mercedes. Víme, že ohledně příští sezony nemáme žádné záruky, protože je před námi pořád spousta práce, ale věřím, že Mercedes dokážeme potrápit," uzavírá Max Verstappen.